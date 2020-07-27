Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,2291 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2001 руб., максимальный - 10,2499 руб. Было заключено 25 сделок. Объем торгов составил 84,14 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,234 руб. за юань.

27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2291 руб.

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно, давление на котировки оказали тревоги по поводу усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином. Трейдеры также опасаются замедления темпов... Трейдеры также опасаются замедления темпов... читать дальше

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Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в июне 2020 г. составил 1,8 млн человек по сравнению с 9,59 млн в июне прошлого года, сообщила Росавиация. Таким образом, в годовом выражении показатель упал на 81%, или в 5,3 раза. Но в... читать дальше

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Санкции, которые сенат США планирует наложить на участников работ над "Северным потоком 2", могут угрожать 120 европейским предприятиям, заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики ФРГ Михаэль Хармс. "120 европейских... "120 европейских... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,65 пункта (0,721%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2883,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2891,42 (+0,99%) пункта,... читать дальше

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Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 27 июня по 27 июля) - 70,9275 руб. за доллар, минимальное значение - 68,9261 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,00 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,93/72,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,12/72,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 11 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,97/84,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи упал на...

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В первом полугодии 2020 года онлайн-выручка ритейлера "Лента" подскочила в 4,2 раза, или на 324%, - до 1,87 млрд рублей с 441 млн рублей годом ранее. Количество чеков выросло в 5,5 раза, до 823 тыс. Заказы онлайн были доступны в 65 городах (год назад - в 15), сообщила... читать дальше

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Американские нефтекомпании увеличили добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) за последние шесть недель, постепенно возвращая в строй скважины, закрытые ранее в этом году из-за резкого падения спроса и цен на нефть, пишет газета Financial Times. Производство нефти в... Производство нефти в... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" по РСБУ в 1-м полугодии 2020 года выросла на 14,9% и составила 2,401 млрд рублей по сравнению с 2,089 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка при этом возросла 5,8% - до 21,259 млрд... Выручка при этом возросла 5,8% - до 21,259 млрд... читать дальше

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Нефтяной рынок стабилизировался, считает зампред правления, заместитель гендиректора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев. Падение в случае второй волны COVID-19 вряд ли будет таким же глубоким, сказал он в интервью "Интерфаксу" "Есть определенное... "Есть определенное... читать дальше

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В июне 2020 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей) составило 1,26 млн единиц. Это на 7,3% больше, чем было выдано в "карантинном" апреле (1,17 млн ед.), говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В апреле... В апреле... читать дальше

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Число первичных размещений акций китайских компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq увеличилось более чем вдвое с начала 2020 года, свидетельствуют данные Dealogic. Компании, которые провели IPO, суммарно привлекли $2,9 млрд, что почти на 30% больше по... Компании, которые провели IPO, суммарно привлекли $2,9 млрд, что почти на 30% больше по... читать дальше

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В Москве в июне было оформлено более 2,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с использованием счетов эскроу, что в 1,7 раз больше показателей предыдущего месяца, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного Росреестра. "В июне 2020 года... "В июне 2020 года... читать дальше

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