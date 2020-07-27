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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 245,3 млрд руб.
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27 июля 2020 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 245,3 млрд руб.
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27 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 июля по данным на начало операционного дня выросло до 245,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 244,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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27 июля 2020 года 13:41
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно, давление на котировки оказали тревоги по поводу усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином. Трейдеры также опасаются замедления темпов... читать дальше
.27 июля 2020 года 13:32
Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в июне 2020 г. составил 1,8 млн человек по сравнению с 9,59 млн в июне прошлого года, сообщила Росавиация. Таким образом, в годовом выражении показатель упал на 81%, или в 5,3 раза. Но в... читать дальше
.27 июля 2020 года 13:17
Санкции, которые сенат США планирует наложить на участников работ над "Северным потоком 2", могут угрожать 120 европейским предприятиям, заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики ФРГ Михаэль Хармс. "120 европейских... читать дальше
.27 июля 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,65 пункта (0,721%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2883,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2891,42 (+0,99%) пункта,... читать дальше
.27 июля 2020 года 13:08
Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули... читать дальше
.27 июля 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 70,9275 руб.
Максимальное значение за месяц (с 27 июня по 27 июля) - 70,9275 руб. за доллар, минимальное значение - 68,9261 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,00 руб. Это автоматическое сообщение.
.27 июля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,93/72,45 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,93/72,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...
.27 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 27 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,12/72,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,12/72,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 11 коп., средний...
.27 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,97/84,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи упал на...
.27 июля 2020 года 13:01
В первом полугодии 2020 года онлайн-выручка ритейлера "Лента" подскочила в 4,2 раза, или на 324%, - до 1,87 млрд рублей с 441 млн рублей годом ранее. Количество чеков выросло в 5,5 раза, до 823 тыс. Заказы онлайн были доступны в 65 городах (год назад - в 15), сообщила... читать дальше
.27 июля 2020 года 12:54
Американские нефтекомпании увеличили добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) за последние шесть недель, постепенно возвращая в строй скважины, закрытые ранее в этом году из-за резкого падения спроса и цен на нефть, пишет газета Financial Times. Производство нефти в... читать дальше
.27 июля 2020 года 12:46
Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" по РСБУ в 1-м полугодии 2020 года выросла на 14,9% и составила 2,401 млрд рублей по сравнению с 2,089 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка при этом возросла 5,8% - до 21,259 млрд... читать дальше
.27 июля 2020 года 12:39
Нефтяной рынок стабилизировался, считает зампред правления, заместитель гендиректора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев. Падение в случае второй волны COVID-19 вряд ли будет таким же глубоким, сказал он в интервью "Интерфаксу" "Есть определенное... читать дальше
.27 июля 2020 года 12:33
В июне 2020 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей) составило 1,26 млн единиц. Это на 7,3% больше, чем было выдано в "карантинном" апреле (1,17 млн ед.), говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В апреле... читать дальше
.27 июля 2020 года 12:25
Китайские компании активно продают акции на Уолл-стрит, несмотря на ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином
Число первичных размещений акций китайских компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq увеличилось более чем вдвое с начала 2020 года, свидетельствуют данные Dealogic. Компании, которые провели IPO, суммарно привлекли $2,9 млрд, что почти на 30% больше по... читать дальше
.27 июля 2020 года 12:19
В Москве в июне было оформлено более 2,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с использованием счетов эскроу, что в 1,7 раз больше показателей предыдущего месяца, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного Росреестра. "В июне 2020 года... читать дальше
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