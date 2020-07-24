Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,6859 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4750 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6859 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,34 руб., максимальный - 72,0075 руб. К этому времени было заключено 40883 сделки. Объем торгов составил 178467,17 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,8275 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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