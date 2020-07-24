Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2018 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2018 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1624 руб., максимальный - 10,25 руб. Было заключено 190 сделок. Объем торгов составил 343,27 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,2199 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.