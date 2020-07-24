.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2018 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
В России предлагают ввести подоходный налог на роботов
В России предлагают ввести налог на роботов, а собранные средства направлять в созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Предложение поддерживают в...
 
Безработица стабилизироваль, работники ждут восстановления зарплат
К июлю на российском рынке труда существенно сократилось число увольнений. Такой вывод делает газета "Коммерсант", сопоставляя данные ЦБ, Минтруда и ряда исследований рекрутинговых компаний. Уровень безработицы в России вырос с 4,7% в марте этого...
 
Индекс потребительской уверенности россиян во 2-м квартале упал на 19%
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во 2-м квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

24 июля 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2018 руб.

 0  
24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2018 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1624 руб., максимальный - 10,25 руб. Было заключено 190 сделок. Объем торгов составил 343,27 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,2199 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 июля 2020 года 19:53
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 24 июля движется разнонаправленно
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,33 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2863,12 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 июля снизилась на 0,20% и составила 44561,583 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44561,583 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 88,445 млрд руб., или на...
.
24 июля 2020 года 19:39
МТС увеличила объем программы облигаций серии 001Р с 200 до 400 млрд рублей
О "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) внесло изменения в программу облигаций серии 001Р и увеличило максимальный объем облигаций, размещаемых в рамках программы, с 200 млрд до 400 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX)...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,6859 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4750 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6859 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 83,2586 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2586 руб.

Минимальный курс евро составил 82,74 руб.,...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2018 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2018 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1624 руб., максимальный -...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:05
Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 4,68 млрд рублей
Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 88,83% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-288R на 1,178 млрд рублей номинальным объемом 1,3 млрд рублей, 96,16% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-283R на 1,92 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:03
Уровень безработицы в 12 регионах превысил 10% - Росстат
В России во 2-м квартале 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (3,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,2%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:01
Предпринимательская уверенность в июле в добыче и обработке выросла второй месяц подряд
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июле 2020 года в добывающих производствах вырос до минус 3% с минус 4% в июне, в обрабатывающих производствах увеличился до минус 5% с минус 6% месяцем ранее, говорится в...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:00
В январе-мае прибыль российских предприятий упала в 2,1 раза - Росстат
В январе-мае 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 51,6%, или в 2,1 раза, и составил...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС снизился на 0,45%
Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, завершает торги разнонаправленными изменениями.

Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). - до 4,25% годовых. "При развитии ситуации в соответствии с базовым...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 18:49
Чистая прибыль НМТП по РСБУ в 1-м полугодии упала более чем в 6 раз
ПАО "НМТП" в первом полугодии 2020 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 6,6 раза, до 6,751 млрд рублей, следует из отчетности компании. Выручка в январе-июне уменьшилась на 17,4%, до 12,033 млрд рублей

Валовая прибыль упала на 27,8%, до 7,007 млрд руб. Доходы от...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 18:34
ЦБ РФ снизил коэффициент риска по вложениям банков в субординированные обязательства компаний
ЦБ РФ дал банкам регулятивные послабления при расчете достаточности капитала по вложениям в субординированные обязательства компаний.

Совет директоров Банка России в пятницу утвердил ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 18:19
Рост продаж новостроек в США в июне существенно превысил прогноз
Продажи новых домов в США в июне подскочили на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 776 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель не только превзошел уровень начала года (в январе было продано составлял 774...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 18:02
Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по "энергокорректировкам"
Третейская группа Всемирной торговой организации поддержала Россию в споре с ЕС по так называемым "энергокорректировкам", говорится в сообщении Минэкономразвития.

Решение панели арбитров в пятницу вечером было опубликовано на сайте ВТО. Иск Россия к ЕС по этому вопросу...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 17:53
Продажа Банком России в 4-м квартале валюты на 185,4 млрд руб. не окажет существенного влияния на рынок
Продажа Банком России в 4-м квартале 2020 года валюты в рамках дополнительных операций на 185,4 млрд рублей не окажет существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка, считает ЦБ. "Учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.