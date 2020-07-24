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24 июля 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,6945 руб.
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24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5941 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6945 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,32 руб., максимальный - 71,9825 руб. Было заключено 17724 сделки. Объем торгов составил 85728,97 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,855 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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