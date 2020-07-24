Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

24 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.07 по 02.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,33 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2863,12 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44561,583 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 88,445 млрд руб., или на...

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О "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) внесло изменения в программу облигаций серии 001Р и увеличило максимальный объем облигаций, размещаемых в рамках программы, с 200 млрд до 400 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. "Московская биржа" (MOEX: MOEX)... "Московская биржа" (MOEX: MOEX)... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4750 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6859 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2586 руб. Минимальный курс евро составил 82,74 руб.,... Минимальный курс евро составил 82,74 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2018 руб. Минимальный курс юаня составил 10,1624 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,1624 руб., максимальный -... читать дальше

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Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 88,83% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-288R на 1,178 млрд рублей номинальным объемом 1,3 млрд рублей, 96,16% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-283R на 1,92 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и... читать дальше

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В России во 2-м квартале 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (3,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,2%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июле 2020 года в добывающих производствах вырос до минус 3% с минус 4% в июне, в обрабатывающих производствах увеличился до минус 5% с минус 6% месяцем ранее, говорится в... читать дальше

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В январе-мае 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 51,6%, или в 2,1 раза, и составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, завершает торги разнонаправленными изменениями. Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). - до 4,25% годовых. "При развитии ситуации в соответствии с базовым... Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). - до 4,25% годовых. "При развитии ситуации в соответствии с базовым... читать дальше

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ПАО "НМТП" в первом полугодии 2020 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 6,6 раза, до 6,751 млрд рублей, следует из отчетности компании. Выручка в январе-июне уменьшилась на 17,4%, до 12,033 млрд рублей Валовая прибыль упала на 27,8%, до 7,007 млрд руб. Доходы от... Валовая прибыль упала на 27,8%, до 7,007 млрд руб. Доходы от... читать дальше

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ЦБ РФ дал банкам регулятивные послабления при расчете достаточности капитала по вложениям в субординированные обязательства компаний. Совет директоров Банка России в пятницу утвердил ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего... Совет директоров Банка России в пятницу утвердил ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего... читать дальше

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Продажи новых домов в США в июне подскочили на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 776 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель не только превзошел уровень начала года (в январе было продано составлял 774... читать дальше

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Третейская группа Всемирной торговой организации поддержала Россию в споре с ЕС по так называемым "энергокорректировкам", говорится в сообщении Минэкономразвития. Решение панели арбитров в пятницу вечером было опубликовано на сайте ВТО. Иск Россия к ЕС по этому вопросу... Решение панели арбитров в пятницу вечером было опубликовано на сайте ВТО. Иск Россия к ЕС по этому вопросу... читать дальше

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Продажа Банком России в 4-м квартале 2020 года валюты в рамках дополнительных операций на 185,4 млрд рублей не окажет существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка, считает ЦБ. "Учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их... читать дальше

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