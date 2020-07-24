24 июля 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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24 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.07 по 02.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.07.2020
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июнь 2020
|27.07.2020
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2020
|27.07.2020
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2020
|27.07.2020
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2020
|28.07.2020
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2020
|28.07.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2020
|29.07.2020
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июль 2020
|29.07.2020
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июнь 2020
|29.07.2020
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июнь 2020
|29.07.2020
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июнь 2020
|29.07.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 июля
|29.07.2020
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2020
|30.07.2020
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|II квартал 2020
|30.07.2020
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июль 2020
|30.07.2020
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июнь 2020
|30.07.2020
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июнь 2020
|30.07.2020
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2020
|30.07.2020
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июль 2020
|30.07.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 июля
|30.07.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 июля
|31.07.2020
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июнь 2020
|31.07.2020
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июль 2020
|31.07.2020
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2020
|31.07.2020
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июнь 2020
|31.07.2020
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2020
|31.07.2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июль 2020
|31.07.2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июль 2020
|31.07.2020
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июнь 2020
|31.07.2020
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Май 2020
|31.07.2020
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июнь 2020
|31.07.2020
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июль 2020
|31.07.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2020
|01.08.2020
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|II квартал 2020
|02.08.2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июнь 2020
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