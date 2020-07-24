Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июля

24 июля. FINMARKET.RU -РФ с 25 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4359,47 (+64,87) руб./грамм; на серебро - 51,74 (-0,42) руб./грамм; на платину - 2110,85 (-6,39) руб./грамм; на палладий - 4914,57 (-4,37) руб./грамм.

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ООО "Агронова-Л" установило ставку 7-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 22 июля с 11:00 МСК до 15:00. Сбор заявок на облигации прошел 22 июля с 11:00 МСК до 15:00. Организатором и андеррайтером выступила БК... Организатором и андеррайтером выступила БК... читать дальше

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Цены на золото продолжают расти шестой день подряд и превысили $1900 за унцию из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, пандемия COVID-19 создает высокую неопределенность в прогнозах для глобальной экономики, что заставляет инвесторов искать... читать дальше

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Экспорт золота из России растет, ситуация на рынке после прекращения покупок Центробанком нормальная, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Ту приостановку покупки золота, которую мы совершили... Кстати, вы помните, были некоторые... "Ту приостановку покупки золота, которую мы совершили... Кстати, вы помните, были некоторые... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 по 31 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 по 31 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 124 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 по 31 июля ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Нерезиденты в июне 2020 года увеличили вложения в ОФЗ на 10 млрд рублей, или на 0,3%, до 3,068 трлн рублей с 3,058 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем рынка ОФЗ в июне увеличился на 397 млрд рублей, или на 4,1%, до 10,015 трлн рублей с 9,618 трлн... Объем рынка ОФЗ в июне увеличился на 397 млрд рублей, или на 4,1%, до 10,015 трлн рублей с 9,618 трлн... читать дальше

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4 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-460 на 28 млрд 484,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Банк России улучшил прогноз по динамике потребительского кредитования на этот год, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн конференции в пятницу. "Мы видим, что потребительское кредитование восстанавливается быстрее, чем мы ожидали в апреле. В апреле, если вы... "Мы видим, что потребительское кредитование восстанавливается быстрее, чем мы ожидали в апреле. В апреле, если вы... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,84 пункта (0,135%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2847,95 пункта. Максимальное... читать дальше

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Наращивание бюджетных расходов для поддержки экономики и населения в период кризиса было оправданным, но полный возврат к параметрам бюджетного правила с 2022 года принципиален для эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России... читать дальше

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции в пятницу, что центробанк склоняется к решению не продлевать действующее до 30 сентября ограничение комиссий за банковский экварийнг. "Пока мы, скорее, склонны не продлевать эти ограничения. В... "Пока мы, скорее, склонны не продлевать эти ограничения. В... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,06/72,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 69 коп., Cредний курс продажи...

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Чистая прибыль American Express Co., одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, в апреле-июне 2020 г. упала на 85%, или 6,8 раза, до $257 млн, или $0,29 в расчете на акцию, с $1,76 млрд, или $2,07 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка... Выручка... читать дальше

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В России восстановление экономической активности до предкризисных уровней займет более 1,5 лет, заявила на брифинге глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя решение ЦБ понизить ключевую ставку до 4,25% с 4,5%. "Мы продолжили смягчение денежно-кредитной... "Мы продолжили смягчение денежно-кредитной... читать дальше

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Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам опорного заседания совета директоров, на котором регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив... читать дальше

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