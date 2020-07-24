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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 244,3 млрд руб.
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24 июля 2020 года 10:05
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 244,3 млрд руб.
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24 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июля по данным на начало операционного дня выросло до 244,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 222 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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24 июля 2020 года 10:32
Чистая прибыль американской железнодорожной компании Union Pacific Corp. во втором квартале снизилась на 28% и составила $1,13 млрд, или $1,67 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 млрд, или $2,22 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Как... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,86 пункта (0,696%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2831,93 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,15 пункта (1,28%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,5192... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за динамикой валют emerging markets и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. В10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра"... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:17
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций Свердловской области серии 35008 объемом до 12 млрд рублей кредитный рейтинг "А+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:12
ЦБ РФ 22 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:05
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июля по данным на начало операционного дня выросло до 244,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.24 июля 2020 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на понижательном тренде вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и слабой макростатистики в США. Европейские рынки акций завершили четверг без... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:04
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2833,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1578,71 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июля составили по Российской Федерации 2833,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2660 млрд руб. На начало... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 70,46/72,69 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,46/72,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...
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24 июля 2020 года 09:53
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во 2-м квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. А вот в Дании и... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:44
В июне 2020 года объем розничных продаж в Великобритании увеличился на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Рост показателя стал рекордным, отмечает Trading Economics. В годовом... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:39
Головная компания ПАО "Газпром" перевела долю (51%) в проектной компании газопровода "Северный поток" ("Северный поток 1") Nord Stream AG на ООО "Газпром международные проекты", сообщила компания. "Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:38
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:32
АО "ДОМ.РФ" определило ставку 29-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 0,05% годовых, а также ставку 12-го купона облигаций серии А31 в размере 0,05% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:31
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара снижается относительно иены и евро. По состоянию на 9:23 мск евро стоил $1,1612 по сравнению с $1,1596 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же... читать дальше
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