Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2833,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1578,71 млрд руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июля составили по Российской Федерации 2833,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2660 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2805,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2617,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 июля составили 1578,71 млрд руб. против 1554,8178 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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