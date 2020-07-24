24 июля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июль 2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июнь 2020
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июль 2020
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2020
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24 июля 2020 года 10:32
Чистая прибыль американской железнодорожной компании Union Pacific Corp. во втором квартале снизилась на 28% и составила $1,13 млрд, или $1,67 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 млрд, или $2,22 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.
Как... читать дальше
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24 июля 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,86 пункта (0,696%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2831,93 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,15 пункта (1,28%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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24 июля 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,5192... читать дальше
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24 июля 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за динамикой валют emerging markets и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке.
В10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра"... читать дальше
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24 июля 2020 года 10:17
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций Свердловской области серии 35008 объемом до 12 млрд рублей кредитный рейтинг "А+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет... читать дальше
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24 июля 2020 года 10:12
ЦБ РФ 22 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше
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24 июля 2020 года 10:05
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июля по данным на начало операционного дня выросло до 244,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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24 июля 2020 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на понижательном тренде вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и слабой макростатистики в США.
Европейские рынки акций завершили четверг без... читать дальше
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24 июля 2020 года 10:04
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июля составили по Российской Федерации 2833,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2660 млрд руб.
На начало... читать дальше
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24 июля 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,46/72,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...
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24 июля 2020 года 09:53
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во 2-м квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. А вот в Дании и... читать дальше
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24 июля 2020 года 09:44
В июне 2020 года объем розничных продаж в Великобритании увеличился на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Рост показателя стал рекордным, отмечает Trading Economics.
В годовом... читать дальше
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24 июля 2020 года 09:39
Головная компания ПАО "Газпром" перевела долю (51%) в проектной компании газопровода "Северный поток" ("Северный поток 1") Nord Stream AG на ООО "Газпром международные проекты", сообщила компания.
"Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в... читать дальше
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24 июля 2020 года 09:38
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной... читать дальше
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24 июля 2020 года 09:32
АО "ДОМ.РФ" определило ставку 29-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 0,05% годовых, а также ставку 12-го купона облигаций серии А31 в размере 0,05% годовых, говорится в сообщениях компании.
Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд... читать дальше
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24 июля 2020 года 09:31
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара снижается относительно иены и евро.
По состоянию на 9:23 мск евро стоил $1,1612 по сравнению с $1,1596 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же... читать дальше
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