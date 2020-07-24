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Чистая прибыль американской железнодорожной компании Union Pacific Corp. во втором квартале снизилась на 28% и составила $1,13 млрд, или $1,67 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 млрд, или $2,22 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Как... Как... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,86 пункта (0,696%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2831,93 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,15 пункта (1,28%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,15 пункта (1,28%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,5192... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за динамикой валют emerging markets и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. В10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра"... В10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра"... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций Свердловской области серии 35008 объемом до 12 млрд рублей кредитный рейтинг "А+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет... Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет... читать дальше

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ЦБ РФ 22 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июля по данным на начало операционного дня выросло до 244,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на понижательном тренде вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и слабой макростатистики в США. Европейские рынки акций завершили четверг без... Европейские рынки акций завершили четверг без... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июля составили по Российской Федерации 2833,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2660 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,46/72,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...

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Индекс потребительской уверенности россиян во 2-м квартале упал на 19% Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во 2-м квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. А вот в Дании и... читать дальше

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В июне 2020 года объем розничных продаж в Великобритании увеличился на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Рост показателя стал рекордным, отмечает Trading Economics. Рост показателя стал рекордным, отмечает Trading Economics. В годовом... В годовом... читать дальше

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Головная компания ПАО "Газпром" перевела долю (51%) в проектной компании газопровода "Северный поток" ("Северный поток 1") Nord Stream AG на ООО "Газпром международные проекты", сообщила компания. "Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в... "Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" определило ставку 29-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 0,05% годовых, а также ставку 12-го купона облигаций серии А31 в размере 0,05% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд... Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара снижается относительно иены и евро. По состоянию на 9:23 мск евро стоил $1,1612 по сравнению с $1,1596 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же... По состоянию на 9:23 мск евро стоил $1,1612 по сравнению с $1,1596 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же... читать дальше

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