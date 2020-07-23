Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,14 пункта (0,605%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2851,79 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1987 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4878 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,4545 руб. Минимальный курс евро составил 82,07 руб.,... Минимальный курс евро составил 82,07 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1651 руб. Минимальный курс юаня составил 10,1245 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,1245 руб., максимальный -... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся на понижательном тренде, завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,6%. Динамика индексов в Азии в четверг была смешанной на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%,... Динамика индексов в Азии в четверг была смешанной на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%,... читать дальше

.

Цены на золото продолжают повышаться, в то время как серебро взяло паузу после существенного подъема в последнее время. Рост котировок контрактов на золото продолжается уже пятый день подряд, в результате чего они вплотную подобрались к историческому максимуму. В... Рост котировок контрактов на золото продолжается уже пятый день подряд, в результате чего они вплотную подобрались к историческому максимуму. В... читать дальше

.

В январе-мае т.г. объем экспорта нефти из России упал на 3,3% по сравнению с январем-маем 2019 года и составил 104,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В мае экспорт снизился на 2,4%... В мае экспорт снизился на 2,4%... читать дальше

.

Рост потребительских цен на бензин в России с 13 по 19 июля составил 0,2% после повышения на 0,4% неделей ранее, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С начала года цены на бензин повысились на 1,7% (из них на 0,8% только в... С начала года цены на бензин повысились на 1,7% (из них на 0,8% только в... читать дальше

.

Нефть эталонных марок дешевеет в четверг вечером, продолжая снижение предыдущей сессии, спровоцированное данными о неожиданном росте запасов в США. Ранее в ходе торгов оба контракта умеренно дорожали, при этом цена WTI коснулась сессионного максимума на уровне $42,4 за... Ранее в ходе торгов оба контракта умеренно дорожали, при этом цена WTI коснулась сессионного максимума на уровне $42,4 за... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (МФК "ЦФП") серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше

.

Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") пересмотрела ориентир по capex в сторону повышения - до $1-1,1 млрд, заявил в ходе телефонной конференции для аналитиков CFO компании Шамиль Курмашов. В конце апреля НЛМК понизил прогноз capex на... В конце апреля НЛМК понизил прогноз capex на... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-10-16643-A-001P и... Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-10-16643-A-001P и... читать дальше

.

Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона), рухнувшие накануне до наименьших в 2020 году 460,42 руб./МВт.ч, по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 24 июля, скорректировались резко вверх - на 91,72%, до 882,71 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта... читать дальше

.

Сбербанк России разместил 99,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-282R на 1 млрд 999,735 млн рублей и 51,28% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_PERM-PRTF-5Y-001Р-291R на 1 млрд 25,651 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента "BB-/B" Московского кредитного банка (МКБ). Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента... Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента... читать дальше

.

Соглашение между Европейским союзом и Великобританией о будущих отношениях в данный момент представляется маловероятным, заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье. "Из-за своего нынешнего отказа от обязательств по условиям открытой и честной конкуренции и от... "Из-за своего нынешнего отказа от обязательств по условиям открытой и честной конкуренции и от... читать дальше

.