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ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
Рост черных списков банковских клиентов замедлился
В прошлом году число новых клиентов-"отказников" сократилось практически на 30% по сравнению с 2018 годом, следует из годового отчета Росфинмониторинга. В документе отмечается, что среди физлиц показатель снизился на 30%, среди ИП - на 35%, среди...
 
Инвестбанки снизили доходы
Второй квартал стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, худшим за последние два года. По данным компании Refinitiv, по итогам минувшего квартала инвестбанки заработали только $54 млн, что более чем вдвое меньше показателя...
 
Несовершеннолетних ограничат в получении займов
Зампред Комитета по социальной политике Совета Федерации Татьяна Кусайко и председатель Комитета по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов направили в правительство законопроект, ограничивающий права несовершеннолетних граждан по...
 
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23 июля 2020 года 20:09
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 23 июля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,14 пункта (0,605%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2851,79 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на...    читать дальше
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23 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1987 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1987 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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23 июля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 82,4545 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4878 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,4545 руб.

Минимальный курс евро составил 82,07 руб.,...    читать дальше
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23 июля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1651 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1651 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1245 руб., максимальный -...    читать дальше
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23 июля 2020 года 19:10
Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС - на 0,5%
Рынок акций РФ, открывшийся на понижательном тренде, завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,6%.

Динамика индексов в Азии в четверг была смешанной на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%,...    читать дальше
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23 июля 2020 года 19:04
Цена золота приближается к рекорду
Цены на золото продолжают повышаться, в то время как серебро взяло паузу после существенного подъема в последнее время.

Рост котировок контрактов на золото продолжается уже пятый день подряд, в результате чего они вплотную подобрались к историческому максимуму. В...    читать дальше
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23 июля 2020 года 19:01
Экспорт нефти из России в январе-мае снизился на 3,3% - Росстат
В январе-мае т.г. объем экспорта нефти из России упал на 3,3% по сравнению с январем-маем 2019 года и составил 104,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

В мае экспорт снизился на 2,4%...    читать дальше
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23 июля 2020 года 19:00
Недельный рост цен на бензин в РФ снизился до 0,2%
Рост потребительских цен на бензин в России с 13 по 19 июля составил 0,2% после повышения на 0,4% неделей ранее, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

С начала года цены на бензин повысились на 1,7% (из них на 0,8% только в...    читать дальше
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23 июля 2020 года 18:53
Цены на нефть снижаются
Нефть эталонных марок дешевеет в четверг вечером, продолжая снижение предыдущей сессии, спровоцированное данными о неожиданном росте запасов в США.

Ранее в ходе торгов оба контракта умеренно дорожали, при этом цена WTI коснулась сессионного максимума на уровне $42,4 за...    читать дальше
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23 июля 2020 года 18:52
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МФК "ЦФП" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (МФК "ЦФП") серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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23 июля 2020 года 18:49
НЛМК повысил ориентир по capex в 2020 г. до $1,1 млрд
Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") пересмотрела ориентир по capex в сторону повышения - до $1-1,1 млрд, заявил в ходе телефонной конференции для аналитиков CFO компании Шамиль Курмашов.

В конце апреля НЛМК понизил прогноз capex на...    читать дальше
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23 июля 2020 года 18:46
"Мосбиржа" зарегистрировала два выпуска 10-летних облигаций "Почты России"
"Московская биржа" зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-10-16643-A-001P и...    читать дальше
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23 июля 2020 года 18:35
Свободные цены на энергорынке Сибири выросли после минимума на 92%
Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона), рухнувшие накануне до наименьших в 2020 году 460,42 руб./МВт.ч, по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 24 июля, скорректировались резко вверх - на 91,72%, до 882,71 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта...    читать дальше
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23 июля 2020 года 18:23
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 3,025 млрд рублей
Сбербанк России разместил 99,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-282R на 1 млрд 999,735 млн рублей и 51,28% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_PERM-PRTF-5Y-001Р-291R на 1 млрд 25,651 млн рублей, говорится в сообщениях...    читать дальше
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23 июля 2020 года 18:14
S&P подтвердило рейтинги МКБ на уровне "BB-/B", концерна "Россиум" - "B-/B"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента "BB-/B" Московского кредитного банка (МКБ).

Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента...    читать дальше
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23 июля 2020 года 17:43
В ЕС считают маловероятным соглашение с Лондоном о будущих отношениях из-за разногласий
Соглашение между Европейским союзом и Великобританией о будущих отношениях в данный момент представляется маловероятным, заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Из-за своего нынешнего отказа от обязательств по условиям открытой и честной конкуренции и от...    читать дальше
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