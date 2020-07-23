.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1987 руб.
.
23 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1987 руб.
|0
23 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1987 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,8175 руб., максимальный - 71,63 руб. К этому времени было заключено 38205 сделок. Объем торгов составил 173013,78 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,19 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 июля 2020 года 20:09
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,14 пункта (0,605%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2851,79 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше
.23 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1987 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1987 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4878 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,4545 руб. Минимальный курс евро составил 82,07 руб.,... читать дальше
.23 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1651 руб. Минимальный курс юаня составил 10,1245 руб., максимальный -... читать дальше
.23 июля 2020 года 19:10
Рынок акций РФ, открывшийся на понижательном тренде, завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,6%. Динамика индексов в Азии в четверг была смешанной на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%,... читать дальше
.23 июля 2020 года 19:04
Цены на золото продолжают повышаться, в то время как серебро взяло паузу после существенного подъема в последнее время. Рост котировок контрактов на золото продолжается уже пятый день подряд, в результате чего они вплотную подобрались к историческому максимуму. В... читать дальше
.23 июля 2020 года 19:01
В январе-мае т.г. объем экспорта нефти из России упал на 3,3% по сравнению с январем-маем 2019 года и составил 104,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В мае экспорт снизился на 2,4%... читать дальше
.23 июля 2020 года 19:00
Рост потребительских цен на бензин в России с 13 по 19 июля составил 0,2% после повышения на 0,4% неделей ранее, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С начала года цены на бензин повысились на 1,7% (из них на 0,8% только в... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:53
Нефть эталонных марок дешевеет в четверг вечером, продолжая снижение предыдущей сессии, спровоцированное данными о неожиданном росте запасов в США. Ранее в ходе торгов оба контракта умеренно дорожали, при этом цена WTI коснулась сессионного максимума на уровне $42,4 за... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:52
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (МФК "ЦФП") серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:49
Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") пересмотрела ориентир по capex в сторону повышения - до $1-1,1 млрд, заявил в ходе телефонной конференции для аналитиков CFO компании Шамиль Курмашов. В конце апреля НЛМК понизил прогноз capex на... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:46
"Московская биржа" зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-10-16643-A-001P и... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:35
Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона), рухнувшие накануне до наименьших в 2020 году 460,42 руб./МВт.ч, по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 24 июля, скорректировались резко вверх - на 91,72%, до 882,71 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:23
Сбербанк России разместил 99,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-282R на 1 млрд 999,735 млн рублей и 51,28% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_PERM-PRTF-5Y-001Р-291R на 1 млрд 25,651 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:14
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента "BB-/B" Московского кредитного банка (МКБ). Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента... читать дальше
.23 июля 2020 года 17:43
Соглашение между Европейским союзом и Великобританией о будущих отношениях в данный момент представляется маловероятным, заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье. "Из-за своего нынешнего отказа от обязательств по условиям открытой и честной конкуренции и от... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.