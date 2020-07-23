.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 70,963 руб.
.
23 июля 2020 года 13:20
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 70,963 руб.
|0
23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 70,963 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,49 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 июля 2020 года 17:10
Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг на фоне разочаровывающих данных с рынка труда, которые нивелируют оптимизм инвесторов по поводу перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США и сильных квартальных отчетов... читать дальше
.23 июля 2020 года 17:04
Группа "М.Видео-Эльдорадо", крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники, начинает продажи по модели маркетплейса: часть товаров компания не закупает сама и получает комиссию за их реализацию. Партнерский ассортимент представлен на онлайн-витринах... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:55
Оценка населением РФ наблюдаемой и ожидаемой инфляции в июле ухудшилась, следует из материалов очередного опроса населения "инФОм", проведенного по заказу ЦБ РФ. Оценка гражданами наблюдаемой инфляции, достигшая максимума во второй половине апреля, когда рост цен... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:47
Предельный срок принятия закона о введении прогрессии в уплате налога на доходы физлиц и о возможности платить фиксированный НДФЛ с зарубежных доходов без декларирования решено перенести на несколько месяцев. Эти нововведения президент РФ Владимир Путин анонсировал в... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:39
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре, заявив, что вводить карантин в столице в сентябре из-за коронавируса не будут, ситуация с Covid-19 стабильная. "Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует.... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:38
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-459 на 28 млрд 541,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:30
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании AT&T Inc., одна из крупнейших в стране, в апреле-июне 2002 г. снизилась почти на 61% и составила $1,56 млрд, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,97 млрд, или 51 цент на акцию, полученными за аналогичный... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:22
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете Минтруда США. Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,02 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2849,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2866,78 (+1,13%) пункта,... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:14
Законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных средств граждан, планируется внести в Госдуму на следующей неделе, заявил на пресс-конференции глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:05
Международные резервы России на 17 июля составили $ 574,0 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 10 июля международные резервы равнялись $574,2 млрд. Таким образом, за неделю они практически не изменились. На предыдущей неделе резервы выросли на $4,4... читать дальше
.23 июля 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 70,56/72,12 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,56/72,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...
.23 июля 2020 года 16:00
По итогам 2-го квартала чистая прибыль американского производителя шоколада Hershey Co. снизилась до $268,9 млн, или $1,29 в расчете на акцию, с $313,84 млн, или $1,48 на акцию, за аналогичный период в прошлом году. При этом скорректированная прибыль составила $1,31 на... читать дальше
.23 июля 2020 года 15:48
Падение доходности на гостиничном рынке Москвы и Санкт-Петербурга превысило 50%, говорится в сообщении компании CBRE. "Мы все долго ждали, когда же рынок оттолкнется ото дна и начнет наконец движение вверх. Анализируя цифры июня и полугодия в целом, можно сказать, что... читать дальше
.23 июля 2020 года 15:39
Чистая прибыль британо-нидерландской Unilever, одного из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, в первом полугодии увеличилась на 9% и составила 3,28 млрд евро по сравнению с 3,01 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в... читать дальше
.23 июля 2020 года 15:30
В пятницу, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1227,68 млн руб.
В пятницу, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1227,68 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.