Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2805,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1554,82 млрд руб.

23 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июля составили по Российской Федерации 2805,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2617,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2610,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2425,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 июля составили 1554,82 млрд руб. против 1832,81852 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.