Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,143 руб.

23 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,143 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,135 руб., максимальный - 10,16 руб. Было заключено 37 сделок. Объем торгов составил 157,12 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,136 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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