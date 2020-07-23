23 июля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июль 2020
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июль 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 июля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 июля
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июнь 2020
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2020
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23 июля 2020 года 17:10
Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг на фоне разочаровывающих данных с рынка труда, которые нивелируют оптимизм инвесторов по поводу перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США и сильных квартальных отчетов... читать дальше
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23 июля 2020 года 17:04
Группа "М.Видео-Эльдорадо", крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники, начинает продажи по модели маркетплейса: часть товаров компания не закупает сама и получает комиссию за их реализацию. Партнерский ассортимент представлен на онлайн-витринах... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:55
Оценка населением РФ наблюдаемой и ожидаемой инфляции в июле ухудшилась, следует из материалов очередного опроса населения "инФОм", проведенного по заказу ЦБ РФ.
Оценка гражданами наблюдаемой инфляции, достигшая максимума во второй половине апреля, когда рост цен... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:47
Предельный срок принятия закона о введении прогрессии в уплате налога на доходы физлиц и о возможности платить фиксированный НДФЛ с зарубежных доходов без декларирования решено перенести на несколько месяцев.
Эти нововведения президент РФ Владимир Путин анонсировал в... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:39
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре, заявив, что вводить карантин в столице в сентябре из-за коронавируса не будут, ситуация с Covid-19 стабильная.
"Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует.... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:38
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-459 на 28 млрд 541,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:30
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании AT&T Inc., одна из крупнейших в стране, в апреле-июне 2002 г. снизилась почти на 61% и составила $1,56 млрд, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,97 млрд, или 51 цент на акцию, полученными за аналогичный... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:22
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете Минтруда США.
Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,02 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2849,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2866,78 (+1,13%) пункта,... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:14
Законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных средств граждан, планируется внести в Госдуму на следующей неделе, заявил на пресс-конференции глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:05
Международные резервы России на 17 июля составили $ 574,0 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 10 июля международные резервы равнялись $574,2 млрд. Таким образом, за неделю они практически не изменились.
На предыдущей неделе резервы выросли на $4,4... читать дальше
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23 июля 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,56/72,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...
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23 июля 2020 года 16:00
По итогам 2-го квартала чистая прибыль американского производителя шоколада Hershey Co. снизилась до $268,9 млн, или $1,29 в расчете на акцию, с $313,84 млн, или $1,48 на акцию, за аналогичный период в прошлом году.
При этом скорректированная прибыль составила $1,31 на... читать дальше
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23 июля 2020 года 15:48
Падение доходности на гостиничном рынке Москвы и Санкт-Петербурга превысило 50%, говорится в сообщении компании CBRE.
"Мы все долго ждали, когда же рынок оттолкнется ото дна и начнет наконец движение вверх. Анализируя цифры июня и полугодия в целом, можно сказать, что... читать дальше
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23 июля 2020 года 15:39
Чистая прибыль британо-нидерландской Unilever, одного из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, в первом полугодии увеличилась на 9% и составила 3,28 млрд евро по сравнению с 3,01 млрд евро за аналогичный период годом ранее.
Как сообщается в... читать дальше
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23 июля 2020 года 15:30
В пятницу, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1227,68 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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