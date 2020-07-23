ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,5904 руб.

23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 81,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,05 коп.

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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг на фоне разочаровывающих данных с рынка труда, которые нивелируют оптимизм инвесторов по поводу перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США и сильных квартальных отчетов... читать дальше

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Группа "М.Видео-Эльдорадо", крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники, начинает продажи по модели маркетплейса: часть товаров компания не закупает сама и получает комиссию за их реализацию. Партнерский ассортимент представлен на онлайн-витринах... читать дальше

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Оценка населением РФ наблюдаемой и ожидаемой инфляции в июле ухудшилась, следует из материалов очередного опроса населения "инФОм", проведенного по заказу ЦБ РФ. Оценка гражданами наблюдаемой инфляции, достигшая максимума во второй половине апреля, когда рост цен... Оценка гражданами наблюдаемой инфляции, достигшая максимума во второй половине апреля, когда рост цен... читать дальше

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Предельный срок принятия закона о введении прогрессии в уплате налога на доходы физлиц и о возможности платить фиксированный НДФЛ с зарубежных доходов без декларирования решено перенести на несколько месяцев. Эти нововведения президент РФ Владимир Путин анонсировал в... Эти нововведения президент РФ Владимир Путин анонсировал в... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре, заявив, что вводить карантин в столице в сентябре из-за коронавируса не будут, ситуация с Covid-19 стабильная. "Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует.... "Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует.... читать дальше

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3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-459 на 28 млрд 541,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании AT&T Inc., одна из крупнейших в стране, в апреле-июне 2002 г. снизилась почти на 61% и составила $1,56 млрд, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,97 млрд, или 51 цент на акцию, полученными за аналогичный... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете Минтруда США. Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были... Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,02 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2849,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2866,78 (+1,13%) пункта,... читать дальше

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Законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных средств граждан, планируется внести в Госдуму на следующей неделе, заявил на пресс-конференции глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий... читать дальше

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Международные резервы России на 17 июля составили $ 574,0 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 10 июля международные резервы равнялись $574,2 млрд. Таким образом, за неделю они практически не изменились. По состоянию на 10 июля международные резервы равнялись $574,2 млрд. Таким образом, за неделю они практически не изменились. На предыдущей неделе резервы выросли на $4,4... На предыдущей неделе резервы выросли на $4,4... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,56/72,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль американского производителя шоколада Hershey Co. снизилась до $268,9 млн, или $1,29 в расчете на акцию, с $313,84 млн, или $1,48 на акцию, за аналогичный период в прошлом году. При этом скорректированная прибыль составила $1,31 на... При этом скорректированная прибыль составила $1,31 на... читать дальше

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Падение доходности на гостиничном рынке Москвы и Санкт-Петербурга превысило 50%, говорится в сообщении компании CBRE. "Мы все долго ждали, когда же рынок оттолкнется ото дна и начнет наконец движение вверх. Анализируя цифры июня и полугодия в целом, можно сказать, что... "Мы все долго ждали, когда же рынок оттолкнется ото дна и начнет наконец движение вверх. Анализируя цифры июня и полугодия в целом, можно сказать, что... читать дальше

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Чистая прибыль британо-нидерландской Unilever, одного из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, в первом полугодии увеличилась на 9% и составила 3,28 млрд евро по сравнению с 3,01 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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В пятницу, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1227,68 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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