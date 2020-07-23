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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,7881 руб.
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ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
Рост черных списков банковских клиентов замедлился
В прошлом году число новых клиентов-"отказников" сократилось практически на 30% по сравнению с 2018 годом, следует из годового отчета Росфинмониторинга. В документе отмечается, что среди физлиц показатель снизился на 30%, среди ИП - на 35%, среди...
 
Инвестбанки снизили доходы
Второй квартал стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, худшим за последние два года. По данным компании Refinitiv, по итогам минувшего квартала инвестбанки заработали только $54 млн, что более чем вдвое меньше показателя...
 
Несовершеннолетних ограничат в получении займов
Зампред Комитета по социальной политике Совета Федерации Татьяна Кусайко и председатель Комитета по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов направили в правительство законопроект, ограничивающий права несовершеннолетних граждан по...
 
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23 июля 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,7881 руб.

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23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 70,7881 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,87 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
23 июля 2020 года 17:10
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов
Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг на фоне разочаровывающих данных с рынка труда, которые нивелируют оптимизм инвесторов по поводу перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США и сильных квартальных отчетов...    читать дальше
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23 июля 2020 года 17:04
Интернет-магазины "М.Видео-Эльдорадо" начинают продажи по модели маркетплейса
Группа "М.Видео-Эльдорадо", крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники, начинает продажи по модели маркетплейса: часть товаров компания не закупает сама и получает комиссию за их реализацию. Партнерский ассортимент представлен на онлайн-витринах...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:55
В июле озабоченность населения инфляцией выросла - опрос по заказу ЦБ
Оценка населением РФ наблюдаемой и ожидаемой инфляции в июле ухудшилась, следует из материалов очередного опроса населения "инФОм", проведенного по заказу ЦБ РФ.

Оценка гражданами наблюдаемой инфляции, достигшая максимума во второй половине апреля, когда рост цен...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:47
Принятие закона о прогрессии в НДФЛ откладывается с июля на ноябрь
Предельный срок принятия закона о введении прогрессии в уплате налога на доходы физлиц и о возможности платить фиксированный НДФЛ с зарубежных доходов без декларирования решено перенести на несколько месяцев.

Эти нововведения президент РФ Владимир Путин анонсировал в...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:39
Карантин в Москве в сентябре вводить не будут - Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре, заявив, что вводить карантин в столице в сентябре из-за коронавируса не будут, ситуация с Covid-19 стабильная.

"Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует....    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:38
ВТБ разместил 57,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-459 на 28,5 млрд рублей
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-459 на 28 млрд 541,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:30
AT&T во втором квартале резко сократила чистую прибыль
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании AT&T Inc., одна из крупнейших в стране, в апреле-июне 2002 г. снизилась почти на 61% и составила $1,56 млрд, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,97 млрд, или 51 цент на акцию, полученными за аналогичный...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:22
Впервые с конца марта число новых заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете Минтруда США.

Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 23 июля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,02 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2849,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2866,78 (+1,13%) пункта,...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:14
НПФ смогут инвестировать пенсионные средства граждан в драгметаллы
Законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных средств граждан, планируется внести в Госдуму на следующей неделе, заявил на пресс-конференции глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:05
Международные резервы РФ за неделю сократились на $0,2 млрд
Международные резервы России на 17 июля составили $ 574,0 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 10 июля международные резервы равнялись $574,2 млрд. Таким образом, за неделю они практически не изменились.

На предыдущей неделе резервы выросли на $4,4...    читать дальше
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23 июля 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 70,56/72,12 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,56/72,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...
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23 июля 2020 года 16:00
Квартальная скорректиррванная прибыль Hershey оказалась выше прогнозов
По итогам 2-го квартала чистая прибыль американского производителя шоколада Hershey Co. снизилась до $268,9 млн, или $1,29 в расчете на акцию, с $313,84 млн, или $1,48 на акцию, за аналогичный период в прошлом году.

При этом скорректированная прибыль составила $1,31 на...    читать дальше
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23 июля 2020 года 15:48
Доходность на гостиничном рынке Москвы и Петербурга упала более чем в 2 раза
Падение доходности на гостиничном рынке Москвы и Санкт-Петербурга превысило 50%, говорится в сообщении компании CBRE.

"Мы все долго ждали, когда же рынок оттолкнется ото дна и начнет наконец движение вверх. Анализируя цифры июня и полугодия в целом, можно сказать, что...    читать дальше
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23 июля 2020 года 15:39
Прибыль Unilever в 1-м полугодии выросла на 9%
Чистая прибыль британо-нидерландской Unilever, одного из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, в первом полугодии увеличилась на 9% и составила 3,28 млрд евро по сравнению с 3,01 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Как сообщается в...    читать дальше
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23 июля 2020 года 15:30
В пятницу, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1227,68 млн руб.
В пятницу, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1227,68 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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