Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1413 руб.

22 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1413 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1081 руб., максимальный - 10,173 руб. Было заключено 382 сделки. Объем торгов составил 2050,61 млн руб., что на 150% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1505 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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