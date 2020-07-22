Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,7309 руб.

22 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7309 руб.

Минимальный курс евро составил 81,4 руб., максимальный - 82,0675 руб. Было заключено 3368 сделок. Объем торгов составил 14828,11 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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