ЦБ РФ установил курс евро с 23 июля в размере 81,5904 руб.

22 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 81,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,05 коп.

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Чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes во втором квартале увеличился более чем в 20 раз - до $201 млн, или 31 цент на акцию, по сравнению с $9 млн, или 2 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток составил 5 центов на... читать дальше

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В четверг, 23 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2742,39 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Без малого 150 млрд рублей поступило в июне в бюджет Москвы, что на 2,5% выше показателя прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В июне, после снятия ограничений в большинстве... "В июне, после снятия ограничений в большинстве... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7309 руб. Минимальный курс евро составил 81,4 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 81,4 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4212,67 (+52,8) руб./грамм; на серебро - 50,63 (+3,73) руб./грамм; на платину - 1998,23 (+54,28) руб./грамм; на палладий - 4799,85 (+49,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"ФосАгро" в январе-июне 2020 года увеличила производство удобрений на 7%, до 5 млн тонн, продажи - на 10%, до 5,2 млн тонн, сообщила компания. Рост выпуска удобрений был связан с модернизацией производственных мощностей и увеличением эффективности производства в течение... Рост выпуска удобрений был связан с модернизацией производственных мощностей и увеличением эффективности производства в течение... читать дальше

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Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской... читать дальше

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Азиатские рынки акций преимущественно закрылись снижением на фоне беспокойства инвесторов по поводу продолжающегося распространения COVID-19 в мире, исключением стал китайский рынок. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,58%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,58%. Акции... Акции... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,56 пункта (0,515%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2840,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2841,68 (+0,57%) пункта,... читать дальше

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Госдума приняла закон, смягчающий нормы корпоративного управления на 2020 год. Участникам ООО позволят утверждать годовые отчеты в заочной форме, как это было ранее сделано для АО. В свою очередь для АО увеличивается с 3 до 6 дней срок составления и подписания протоколов по... читать дальше

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Совет директоров банка "Держава" принял решение увеличить срок обращения выпуска облигаций 3-й серии с 9,5 до 20 лет, говорится в сообщении кредитной организации. Количество купонов соответственно увеличивается с 19 до 40. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена... Количество купонов соответственно увеличивается с 19 до 40. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена... читать дальше

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Госдума приняла два правительственных закона, направленных на реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности и отказ от устаревших и избыточных требований к бизнесу - так называемой "регуляторной гильотины". Первый закон - об обязательных требованиях к бизнесу -... Первый закон - об обязательных требованиях к бизнесу -... читать дальше

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В ходе торго в среду нефтяные снижаются на ожидании публикации доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 1413 мск составила $43,82 за баррель, что на $0,5... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 1413 мск составила $43,82 за баррель, что на $0,5... читать дальше

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ПАО "РусГидро" увеличило производство электроэнергии в 1-м полугодии 2020 г. на 23,6% в годовом сравнении, до 77,7 млрд кВт.ч, сообщила компания. Данные приведены с учетом Богучанской ГЭС. Данные приведены с учетом Богучанской ГЭС. Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС "РусГидро" без учета Богучанской ГЭС... Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС "РусГидро" без учета Богучанской ГЭС... читать дальше

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Задержки международных поставок и закрытие госграниц из-за пандемии коронавируса вынуждают ПАО "КАМАЗ" снизить инвестрограмму на 2020 год на 29-43%, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. Утвержденный советом директоров компании бизнес-план на 2020... Утвержденный советом директоров компании бизнес-план на 2020... читать дальше

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