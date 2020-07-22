Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 июля составил 70,7882 руб.

22 июля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 423 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,7882 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 1786 пунктов.

Минимальная цена 70,5975 руб., максимальная - 70,955 руб. Было заключено 9492 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 41684 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,86 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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