22 июля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июнь 2020
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июнь 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 июля
Это автоматическое сообщение.
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22 июля 2020 года 15:31
Чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes во втором квартале увеличился более чем в 20 раз - до $201 млн, или 31 цент на акцию, по сравнению с $9 млн, или 2 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток составил 5 центов на... читать дальше
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22 июля 2020 года 15:30
В четверг, 23 июля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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22 июля 2020 года 15:30
В четверг, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2742,39 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 июля 2020 года 15:23
Без малого 150 млрд рублей поступило в июне в бюджет Москвы, что на 2,5% выше показателя прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В июне, после снятия ограничений в большинстве... читать дальше
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22 июля 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7309 руб.
Минимальный курс евро составил 81,4 руб., максимальный -... читать дальше
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22 июля 2020 года 15:08
ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4212,67 (+52,8) руб./грамм; на серебро - 50,63 (+3,73) руб./грамм; на платину - 1998,23 (+54,28) руб./грамм; на палладий - 4799,85 (+49,49) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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22 июля 2020 года 15:07
"ФосАгро" в январе-июне 2020 года увеличила производство удобрений на 7%, до 5 млн тонн, продажи - на 10%, до 5,2 млн тонн, сообщила компания.
Рост выпуска удобрений был связан с модернизацией производственных мощностей и увеличением эффективности производства в течение... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:59
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:50
Азиатские рынки акций преимущественно закрылись снижением на фоне беспокойства инвесторов по поводу продолжающегося распространения COVID-19 в мире, исключением стал китайский рынок.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,58%.
Акции... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,56 пункта (0,515%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2840,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2841,68 (+0,57%) пункта,... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:42
Госдума приняла закон, смягчающий нормы корпоративного управления на 2020 год. Участникам ООО позволят утверждать годовые отчеты в заочной форме, как это было ранее сделано для АО. В свою очередь для АО увеличивается с 3 до 6 дней срок составления и подписания протоколов по... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:42
Совет директоров банка "Держава" принял решение увеличить срок обращения выпуска облигаций 3-й серии с 9,5 до 20 лет, говорится в сообщении кредитной организации.
Количество купонов соответственно увеличивается с 19 до 40. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:34
Госдума приняла два правительственных закона, направленных на реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности и отказ от устаревших и избыточных требований к бизнесу - так называемой "регуляторной гильотины".
Первый закон - об обязательных требованиях к бизнесу -... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:28
В ходе торго в среду нефтяные снижаются на ожидании публикации доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 1413 мск составила $43,82 за баррель, что на $0,5... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:23
ПАО "РусГидро" увеличило производство электроэнергии в 1-м полугодии 2020 г. на 23,6% в годовом сравнении, до 77,7 млрд кВт.ч, сообщила компания.
Данные приведены с учетом Богучанской ГЭС.
Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС "РусГидро" без учета Богучанской ГЭС... читать дальше
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22 июля 2020 года 14:14
Задержки международных поставок и закрытие госграниц из-за пандемии коронавируса вынуждают ПАО "КАМАЗ" снизить инвестрограмму на 2020 год на 29-43%, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.
Утвержденный советом директоров компании бизнес-план на 2020... читать дальше
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