Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,1349 руб.

21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10537 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,1349 руб.

Минимальный курс евро составил 80,8475 руб., максимальный - 81,5 руб. Была заключена 4121 сделка. Объем торгов составил 16859,75 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,9225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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