Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,1674 руб.

21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1674 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,146 руб., максимальный - 10,4099 руб. Было заключено 53 сделки. Объем торгов составил 244,21 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,148 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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