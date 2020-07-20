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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,734 руб.
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20 июля 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,734 руб.
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20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,734 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,3175 руб., максимальный - 72,135 руб. Было заключено 13016 сделок. Объем торгов составил 39638,84 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,48 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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