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20 июля 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,1886 руб.

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20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1886 руб.

Минимальный курс евро составил 81,8 руб., максимальный - 82,585 руб. Была заключена 3741 сделка. Объем торгов составил 17872,49 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,85 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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