ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июля в размере 71,9628 руб.

20 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 71,9628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,89 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,45 пункта (0,989%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2802,24 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43885,657 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 267,530 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,9811 руб. Минимальный курс евро составил 81,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 81,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2541 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2091 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,2091 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6728 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся снижением, завершил понедельник уверенным ростом Европейские фондовые индикаторы снижались с утра на фоне продолжающегося четвертый день саммита Евросоюза, который должен был завершиться в субботу. К вечеру большинство индикаторов... Европейские фондовые индикаторы снижались с утра на фоне продолжающегося четвертый день саммита Евросоюза, который должен был завершиться в субботу. К вечеру большинство индикаторов... читать дальше

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В июне Банк России увеличил объем запасов монетарного золота в составе международных резервов на 20 тыс. унций (0,6 тонны), следует из данных Международного валютного фонда (МВФ). Это несущественный (на 0,03%) прирост на фоне 73,9 млн унций запасов. По данным ЦБ РФ,... По данным ЦБ РФ,... читать дальше

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В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к пятнице, что в... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают незначительно снижаться в ходе торгов в понедельник на фоне опасений инвесторов по поводу того, что продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, в особенности в США, препятствует восстановлению мировой экономики и ограничит на спрос на... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку в понедельник одобрил итоговую версию законопроекта об обороте в России цифровых финансовых активов (ЦФА), который включает статью о запрете для ряда чиновников с 1 января 2021 г. владеть криптовалютой или цифровыми финансовыми активами,... читать дальше

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завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К253 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5,53% выпуска на 1,106 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,99% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,99% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

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Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 11-20-го купонов облигаций серии БО-25 в размере 1% годовых, говорится в сообщении банка. Десятилетние бумаги объемом 6 млрд рублей банк разместил в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. Десятилетние бумаги объемом 6 млрд рублей банк разместил в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. В настоящее время в... В настоящее время в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности финансовой компании QIWI на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства. QIWI plc представляет собой группу, которая консолидирует разные направления... QIWI plc представляет собой группу, которая консолидирует разные направления... читать дальше

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Правительство России расширило список сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой распространила ее пресс-служба. Отечественные производители молочной, масложировой, мясной продукции, растениеводы,... Отечественные производители молочной, масложировой, мясной продукции, растениеводы,... читать дальше

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Впервые более чем за 10-летний период наблюдения в нефтяной отрасли России наметилась заметная тенденция к сокращению капитальных вложений вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в нефтедобычу: в 2019 году объем капвложений российских ВИНК в нефтедобычу снизился на... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию итоговый текст законопроекта о регулировании в РФ цифровых финансовых активов и цифровой валюты. "Оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные... "Оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные... читать дальше

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