Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,312 руб.

20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 733 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,312 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,29 руб., максимальный - 10,3299 руб. Было заключено 38 сделок. Объем торгов составил 261,85 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,292 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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