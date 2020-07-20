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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 131,2 млрд руб.
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20 июля 2020 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 131,2 млрд руб.
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20 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 июля по данным на начало операционного дня выросло до 131,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 127,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43885,657 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 267,530 млрд руб., или на...
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,9811 руб. Минимальный курс евро составил 81,5 руб.,... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2541 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2091 руб., максимальный -... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6728 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Рынок акций РФ, открывшийся снижением, завершил понедельник уверенным ростом Европейские фондовые индикаторы снижались с утра на фоне продолжающегося четвертый день саммита Евросоюза, который должен был завершиться в субботу. К вечеру большинство индикаторов... читать дальше
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В июне Банк России увеличил объем запасов монетарного золота в составе международных резервов на 20 тыс. унций (0,6 тонны), следует из данных Международного валютного фонда (МВФ). Это несущественный (на 0,03%) прирост на фоне 73,9 млн унций запасов. По данным ЦБ РФ,... читать дальше
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В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к пятнице, что в... читать дальше
.20 июля 2020 года 18:43
Нефтяные цены продолжают незначительно снижаться в ходе торгов в понедельник на фоне опасений инвесторов по поводу того, что продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, в особенности в США, препятствует восстановлению мировой экономики и ограничит на спрос на... читать дальше
.20 июля 2020 года 18:31
С нового года ряд российских чиновников не смогут владеть криптовалютой, выпущенной на зарубежных площадках
Комитет Госдумы по финансовому рынку в понедельник одобрил итоговую версию законопроекта об обороте в России цифровых финансовых активов (ЦФА), который включает статью о запрете для ряда чиновников с 1 января 2021 г. владеть криптовалютой или цифровыми финансовыми активами,... читать дальше
.20 июля 2020 года 18:23
завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К253 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5,53% выпуска на 1,106 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,99% годовых. Срок обращения облигаций согласно... читать дальше
.20 июля 2020 года 18:21
Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 11-20-го купонов облигаций серии БО-25 в размере 1% годовых, говорится в сообщении банка. Десятилетние бумаги объемом 6 млрд рублей банк разместил в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. В настоящее время в... читать дальше
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности финансовой компании QIWI на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства. QIWI plc представляет собой группу, которая консолидирует разные направления... читать дальше
.20 июля 2020 года 18:05
Правительство России расширило список сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой распространила ее пресс-служба. Отечественные производители молочной, масложировой, мясной продукции, растениеводы,... читать дальше
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Впервые более чем за 10-летний период наблюдения в нефтяной отрасли России наметилась заметная тенденция к сокращению капитальных вложений вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в нефтедобычу: в 2019 году объем капвложений российских ВИНК в нефтедобычу снизился на... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:44
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию итоговый текст законопроекта о регулировании в РФ цифровых финансовых активов и цифровой валюты. "Оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные... читать дальше
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