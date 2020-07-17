Банк "ФК Открытие" в рамках оферты приобрел 4 млн 883,942 тыс. облигаций серии БО-П05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 49% выпуска. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 49% выпуска. Банк... Банк... читать дальше

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АО "МаксимаТелеком" установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 17 июля с 11:00 до... Сбор заявок проходил 17 июля с 11:00 до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,78 пункта (0,536%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,79 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43618,127 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,201 млрд руб., или на...

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Банк "ФК Открытие" разместил выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-07 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 63,89% выпуска на 192 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации... Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты приобрело 6 млн 999,885 тыс. облигаций серии А18 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила почти весь выпуск. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила почти весь выпуск. Эмитент... Эмитент... читать дальше

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Объем платных услуг населению в РФ в июне 2020 года составил 576,2 млрд рублей, оставшись в глубоком минусе к аналогичному периоду прошлого года, но впервые за период борьбы с пандемией коронавируса показав рост к предыдущему месяцу на фоне постепенной отмены ограничений,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,8916 руб. Минимальный курс евро составил 81,4875 руб.,... Минимальный курс евро составил 81,4875 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,773 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,262 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2305 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,2305 руб., максимальный -... читать дальше

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Постепенное снятие ограничений на работу непродовольственных магазинов существенно замедлило падение оборота розничной торговли в России в июне 2020 года. Как сообщил Росстат, оно составило 7,7% (до 2 трлн 623,5 млрд рублей). В мае этот показатель снизился на... Как сообщил Росстат, оно составило 7,7% (до 2 трлн 623,5 млрд рублей). В мае этот показатель снизился на... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщил в пятницу Росстат. Как сообщалось, в апреле годовое... Как сообщалось, в апреле годовое... читать дальше

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"Московская биржа" 17 июля зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ПАО "МОЭСК" с 3-летней офертой серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Реальные располагаемые доходы населения РФ снизились во 2-м квартале 2020 года на 8% в годовом сравнении после роста по уточненным данным на 1,2% в 1-м квартале 2020 года (до этого оценивался спад на 0,2% в 1-м квартале), говорится в докладе Росстата. Таким образом,... Таким образом,... читать дальше

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Общая численность безработных в России в июне 2020 года увеличилась по сравнению с маем на 93 тыс. человек и составила 4 млн 606 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата. Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае,... Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае,... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 1-м квартале 2020 г., по предварительным данным, составила 18,6 млн человек против 20,9 млн в 1-м квартале 2019 года, сообщил в пятницу Росстат. Численность населения с денежными доходами ниже величины... читать дальше

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