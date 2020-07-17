Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,262 руб.

17 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,262 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2305 руб., максимальный - 10,2939 руб. Было заключено 224 сделки. Объем торгов составил 757,13 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,284 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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