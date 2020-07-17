.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 81,8916 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне снизилось на 9,4%
В июне снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, незначительно замедлилось до 9,4% после падения на 9,6% в мае. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,2%
 
Выпуск обрабатывающей промышленности в России постепенно восстанавливается
В июне продолжилось постепенное восстановление выпуска обрабатывающей промышленности в РФ благодаря снятию карантинных ограничений, снижение в годовом выражении составило в обработке 6,4% после падения на 7,2% в мае и 10,0% в апреле, говорится в...
 
В июне темпы кредитования в РФ вышли на докризисный уровень
Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень: корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после примерно нулевого роста в мае, розничный - на 1,0% после слабого роста в мае (+0,2%) и снижения в апреле (-0,7%),...
 
Две трети фирм не получили скидку на аренду в карантин
Льготы на аренду имущества во время карантина пытались получить 50% предпринимателей, показало исследование "Опоры России", проведённое в конце мая 2020 года. Большинство из них (63,4%) обращалось за скидкой, одинаково востребованными оказались...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 июля 2020 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 81,8916 руб.

 0  
17 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,8916 руб.

Минимальный курс евро составил 81,4875 руб., максимальный - 82,275 руб. К этому времени было заключено 4944 сделки. Объем торгов составил 18644,5 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,2225 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 июля 2020 года 20:01
Банк "ФК Открытие" выкупил по оферте 49% бондов БО-П05 на 4,9 млрд рублей
Банк "ФК Открытие" в рамках оферты приобрел 4 млн 883,942 тыс. облигаций серии БО-П05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 49% выпуска.

Банк...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:50
"МаксимаТелеком" установил ставку 1-го купона бондов на 3 млрд руб. в размере 10,75%
АО "МаксимаТелеком" установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил 17 июля с 11:00 до...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 июля выросла на 0,41% и составила 43618,127 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43618,127 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,201 млрд руб., или на...
.
17 июля 2020 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 17 июля движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,78 пункта (0,536%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,79 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:31
Банк "ФК Открытие" разместил 63,89% выпуска коммерческих облигаций 001PC-07 на 192 млн рублей
Банк "ФК Открытие" разместил выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-07 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 63,89% выпуска на 192 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:28
ДОМ.РФ выкупил по оферте почти весь выпуск бондов А18 на 6,9 млрд рублей
АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты приобрело 6 млн 999,885 тыс. облигаций серии А18 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила почти весь выпуск.

Эмитент...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,262 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,262 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2305 руб., максимальный -...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 81,8916 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,8916 руб.

Минимальный курс евро составил 81,4875 руб.,...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:15
В июне объем платных услуг населению сократился на 34,5% в годовом сравнении, увеличился на 8,5% - в помесячном
Объем платных услуг населению в РФ в июне 2020 года составил 576,2 млрд рублей, оставшись в глубоком минусе к аналогичному периоду прошлого года, но впервые за период борьбы с пандемией коронавируса показав рост к предыдущему месяцу на фоне постепенной отмены ограничений,...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,773 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,773 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:10
Оборот розничной торговли в РФ в июне замедлил падение до 7,7%
Постепенное снятие ограничений на работу непродовольственных магазинов существенно замедлило падение оборота розничной торговли в России в июне 2020 года.

Как сообщил Росстат, оно составило 7,7% (до 2 трлн 623,5 млрд рублей). В мае этот показатель снизился на...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:08
Рост реального размера зарплаты в России в мае составил 1%
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Как сообщалось, в апреле годовое...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:05
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций МОЭСК на 5 млрд рублей
"Московская биржа" 17 июля зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ПАО "МОЭСК" с 3-летней офертой серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:04
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за 1-е полугодие на 3,7% во 2-м квартале упали на 8% - Росстат
Реальные располагаемые доходы населения РФ снизились во 2-м квартале 2020 года на 8% в годовом сравнении после роста по уточненным данным на 1,2% в 1-м квартале 2020 года (до этого оценивался спад на 0,2% в 1-м квартале), говорится в докладе Росстата.

Таким образом,...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:02
Безработица в июне выросла до 6,2% - Росстат
Общая численность безработных в России в июне 2020 года увеличилась по сравнению с маем на 93 тыс. человек и составила 4 млн 606 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае,...    читать дальше
.
17 июля 2020 года 19:00
Число бедных в России в 1-м квартале снизилась на 2,3 млн человек
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 1-м квартале 2020 г., по предварительным данным, составила 18,6 млн человек против 20,9 млн в 1-м квартале 2019 года, сообщил в пятницу Росстат. Численность населения с денежными доходами ниже величины...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.