Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,8343 руб.

17 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,8343 руб.

Минимальный курс евро составил 81,41 руб., максимальный - 82,0625 руб. Было заключено 3123 сделки. Объем торгов составил 13334 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,85 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.