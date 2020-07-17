ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 71,7139 руб.

17 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 71,7139 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,29 коп.

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Ростуризм рассчитывает на системную поддержку туристической отрасли, которая будет оказываться не только в этом летнем сезоне, а на протяжении длительного времени, чтобы туризм в России мог развиваться "опережающими темпами", заявила руководитель ведомства Зарина... читать дальше

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Чистая прибыль инвесткомпании BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в апреле-июне 2020 г. выросла на 21% до $1,21 млрд, или $7,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1 млрд, или $6,41 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики,... Аналитики,... читать дальше

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Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG ожидает убытка во втором квартале из-за негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и планирует продолжить программу сокращения расходов. Согласно предварительным данным, компания в апреле-июне может... Согласно предварительным данным, компания в апреле-июне может... читать дальше

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В понедельник, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 8386,63 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В понедельник, 20 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51824,60 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 3-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 5,8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе текущего года по ставке 7,55% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе текущего года по ставке 7,55% годовых. Ставки... Ставки... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) в июне сократил реализации автомобилей в мире на 17,5% относительно того же месяца прошлого года - до 804,1 тыс., сообщается в пресс-релизе VW. При этом продажи снизились во всех регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского без учета... читать дальше

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ПАО "МОЭСК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере... Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,8343 руб. Минимальный курс евро составил 81,41 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 81,41 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4156,86 (+24,09) руб./грамм; на серебро - 44,18 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1902,16 (+8,22) руб./грамм; на палладий - 4569,81 (+44,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла в 2,1 раза и составила 39,607 млрд руб. по сравнению с 18,991 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчета компании. Прибыль от продаж увеличилась на 43,6% - до 29,631 млрд... Прибыль от продаж увеличилась на 43,6% - до 29,631 млрд... читать дальше

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Общее число безработных в РФ, увеличившееся к началу лета до 10 млн человек из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, не изменится в течение года, считает основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров. "Роста реальной безработицы... "Роста реальной безработицы... читать дальше

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Банк России 20 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 1 рубль "175-летие Русского географического общества", говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 7,78 грамма серебра. Ее тираж - 5 тыс.... Монета изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 7,78 грамма серебра. Ее тираж - 5 тыс.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,36 пункта (0,158%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2764,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2769,02 (+0,33%) пункта, минимальное - 2752,51... читать дальше

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Российские банки на 1 июля 2020 года заключили с застройщиками почти 1,4 тыс. кредитных договоров. Сумма кредитных линий превысила 1,45 трлн рублей, из нее застройщики уже выбрали 534,1 млрд рублей, исходя из своей потребности в средствах для строительства, следует из... читать дальше

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