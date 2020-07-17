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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне снизилось на 9,4%
В июне снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, незначительно замедлилось до 9,4% после падения на 9,6% в мае. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,2%
 
Выпуск обрабатывающей промышленности в России постепенно восстанавливается
В июне продолжилось постепенное восстановление выпуска обрабатывающей промышленности в РФ благодаря снятию карантинных ограничений, снижение в годовом выражении составило в обработке 6,4% после падения на 7,2% в мае и 10,0% в апреле, говорится в...
 
В июне темпы кредитования в РФ вышли на докризисный уровень
Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень: корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после примерно нулевого роста в мае, розничный - на 1,0% после слабого роста в мае (+0,2%) и снижения в апреле (-0,7%),...
 
Две трети фирм не получили скидку на аренду в карантин
Льготы на аренду имущества во время карантина пытались получить 50% предпринимателей, показало исследование "Опоры России", проведённое в конце мая 2020 года. Большинство из них (63,4%) обращалось за скидкой, одинаково востребованными оказались...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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17 июля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Объем промышленных заказов в Италии Май 2020
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Июнь 2020
12:00 Объем строительства в еврозоне Май 2020
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Июнь 2020
15:30 Оптовые продажи в Канаде Май 2020
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Июль 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
17 июля 2020 года 15:52
Ростуризм рассчитывает на системную поддержку туротрасли
Ростуризм рассчитывает на системную поддержку туристической отрасли, которая будет оказываться не только в этом летнем сезоне, а на протяжении длительного времени, чтобы туризм в России мог развиваться "опережающими темпами", заявила руководитель ведомства Зарина...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:39
Квартальная чистая прибыль BlackRock выросла на 21%, приток активов снизился
Чистая прибыль инвесткомпании BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, в апреле-июне 2020 г. выросла на 21% до $1,21 млрд, или $7,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1 млрд, или $6,41 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики,...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:31
Убыток Daimler во 2-м квартале может превысить 1,6 млрд евро
Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG ожидает убытка во втором квартале из-за негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и планирует продолжить программу сокращения расходов.

Согласно предварительным данным, компания в апреле-июне может...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:30
В понедельник, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 8386,63 млн руб.
В понедельник, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 8386,63 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:30
В понедельник, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн
В понедельник, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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17 июля 2020 года 15:30
В понедельник, 20 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51824,60 млн руб.
В понедельник, 20 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51824,60 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:25
"ГТЛК-1520" установила ставку 3-го купона бондов П01-БО-02 на уровне 5,8%
ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 3-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 5,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе текущего года по ставке 7,55% годовых.

Ставки...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:23
Volkswagen снизил продажи автомобилей в июне на 17,5%
Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) в июне сократил реализации автомобилей в мире на 17,5% относительно того же месяца прошлого года - до 804,1 тыс., сообщается в пресс-релизе VW. При этом продажи снизились во всех регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского без учета...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:23
МОЭСК установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 5,55%
ПАО "МОЭСК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,8343 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,8343 руб.

Минимальный курс евро составил 81,41 руб., максимальный -...    читать дальше
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17 июля 2020 года 15:12
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июля
ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4156,86 (+24,09) руб./грамм; на серебро - 44,18 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1902,16 (+8,22) руб./грамм; на палладий - 4569,81 (+44,52) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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17 июля 2020 года 15:07
"Транснефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1-м полугодии в 2 раза
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла в 2,1 раза и составила 39,607 млрд руб. по сравнению с 18,991 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчета компании.

Прибыль от продаж увеличилась на 43,6% - до 29,631 млрд...    читать дальше
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17 июля 2020 года 14:55
Число безработных в РФ останется на уровне 10 млн в течение года, считает эксперт
Общее число безработных в РФ, увеличившееся к началу лета до 10 млн человек из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, не изменится в течение года, считает основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров.

"Роста реальной безработицы...    читать дальше
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17 июля 2020 года 14:47
Банк России выпускает в обращение монеты из драгоценных и недрагоценного металлов
Банк России 20 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 1 рубль "175-летие Русского географического общества", говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 7,78 грамма серебра. Ее тираж - 5 тыс....    читать дальше
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17 июля 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 17 июля движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,36 пункта (0,158%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2764,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2769,02 (+0,33%) пункта, минимальное - 2752,51...    читать дальше
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17 июля 2020 года 14:40
Банки выдали застройщикам кредиты на 534,1 млрд руб. на финансирование с эскроу
Российские банки на 1 июля 2020 года заключили с застройщиками почти 1,4 тыс. кредитных договоров. Сумма кредитных линий превысила 1,45 трлн рублей, из нее застройщики уже выбрали 534,1 млрд рублей, исходя из своей потребности в средствах для строительства, следует из...    читать дальше
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