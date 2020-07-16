Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2236 руб.

16 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2236 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,05 руб., максимальный - 71,52 руб. Была заключена 10191 сделка. Объем торгов составил 33374,66 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2325 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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