Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,1939 руб.

16 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,1939 руб.

Минимальный курс евро составил 81,09 руб., максимальный - 81,3375 руб. Было заключено 2723 сделки. Объем торгов составил 11342,55 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,19 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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