.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2%
В июне потребительские цены в РФ повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение цен на 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2%
 
Счетная палата видит риски роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата (СП) РФ видит риски увеличения количества долгостроев и обманутых дольщиков в стране на фоне участившихся случаев банкротств застройщиков, сообщили в пресс-службе ведомства. "С учетом снижения покупательной способности населения, а...
 
Программу раздачи бесплатной земли запустят и в Арктике
Программу бесплатной раздачи земель ради сокращения оттока населения планируется запустить еще и в Арктике. По планам Минвостокразвития, география "арктического гектара" пока будет не столь масштабна, как "дальневосточного": целиком в программе...
 
Почти треть работающих россиян опасаются увольнения
Около 20% сотрудников компаний в конце мая попали под сокращение, пишут "Ведомости", приводя данные опроса, проведенного платформой поиска работы HeadHunter. Почти половина (45%) из опрошенных работодателей признались, что им пришлось уволить часть...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 июля 2020 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июля

 0  
16 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4132,77 (+14,32) руб./грамм; на серебро - 44,07 (+0,07) руб./грамм; на платину - 1893,94 (-2,19) руб./грамм; на палладий - 4525,29 (+27,39) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 июля 2020 года 18:32
Группа "Аэрофлот" к 2028 году планирует увеличить парк до 600 самолетов
Совет директоров "Аэрофлота" на заседании утвердил новую стратегию группы до 2028 года, говорится в сообщении компании. Она предполагает, что парк группы к этому времени вырастет до 600 самолетов, из которых 235 будут отечественного производства.

На конец мая парк всей...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 18:24
Выручка Heineken в 1-м полугодии снизилась на 16%, продажи - на 13%
Голландский пивоваренный концерн Heineken NV заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 оказала сильное негативное воздействие на выручку, объемы продаж и прибыль в первом полугодии. Согласно предварительным данным, органические продажи в январе-июне упали на 13,4%, выручка - на...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 18:15
ЦБ РФ снижает лимит по операциям "валютный своп" до $3 млрд
Банк России принял решение снизить с 17 июля 2020 года лимит на ежедневный объем операций "валютный своп" по продаже долларов США за рубли с расчетами "сегодня" с $5 млрд до $3 млрд, говорится в сообщении ЦБ.

"В условиях стабильной ситуации на денежном и валютном рынках...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 18:07
Туроператоры отмечают существенный рост спроса на экскурсионные туры по России
Интерес туристов к пакетным экскурсионным турам резко вырос в первые две недели июля, туроператоры отмечают рост спроса на 60-100% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 17:59
Добыча нефти в Саудовской Аравии в мае снизилась на 29%, в Ираке - на 9%, в Венесуэле - на 22%
Саудовская Аравия в мае снизила добычу нефти на 29,3% - до 8,486 млн б/с с 12,007 млн б/с в апреле, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). В годовом выражении показатель уменьшился на 12,2%.

Объем экспорта Саудовской Аравией в...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 17:50
Мосбиржа зарегистрировала два выпуска бондов концерна "Россиум"
"Московская биржа" зарегистрировала облигации концерна "Россиум" серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-36479-R-002P и 4B02-02-36479-R-002P соответственно.

Параметры размещаемых облигаций будут...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 17:47
Fitch подтвердило рейтинг "Металлоинвеста" на уровне "BB+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга "Металлоинвеста" на уровне "BB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Рейтинг на уровне "ВВ+"...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 17:39
Экономическая уверенность в мире оправилась от рекордно низкого уровня, который был достигнут в 1-м квартале
Текущий год будет худшим для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Исследование, проведенное Ассоциацией ACCA и Институтом управленческого учета (IMA), показало, что мировая экономическая уверенность немного оправилась от рекордно низкого уровня в первом квартале...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2236 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2236 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,05 руб.,...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 17:21
Входящие платежи в экономике РФ с 6 по 10 июля после роста снизились относительно "нормального" уровня - ЦБ
Объем входящих платежей в российской экономике с 6 по 10 июля снизился по отношению к расчетному "нормальному" уровню на 9,8% по сравнению с ростом на 4,9% в период с 29 июня по 3 июля, следует из материалов ЦБ РФ. "Отклонение вниз платежей без учета добычи, производства...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 17:09
Фондовый рынок США торгуется на понижательном тренде
Американские фондовые индексы снижаются вслед за падением китайского рынка акций, инвесторы также оценивают статданные из Китая и США.

Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином снижает спрос инвесторов на акции и другие рисковые активы, пишет...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 17:04
ВВП еврозоны продолжил сокращаться во 2-м квартале после падения на 3,6% в первом - Лагард
Восстановление экономики находится на ранней стадии и остается неравномерным. ЕЦБ ожидает, что ВВП еврозоны продолжил сокращаться во втором квартале после падения на 3,6% в первом квартале в годовом выражении, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 16:57
Квартальная прибыль Johnson & Johnson снизилась на 35%, но оказалась сильнее прогнозов
Чистая прибыль американской Johnson & Johnson, крупнейшего мирового производителя медицинских товаров, во втором квартале упала на 35,3% - до $3,626 млрд, или $1,36 в расчете на акцию, по сравнению с $5,607 млрд, или $2,08 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 16:47
ВТБ разместил 45% выпуска однодневных бондов серии КС-3-454 на 22,5 млрд рублей
6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-454 на 22 млрд 497,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 16:45
Темпы восстановления активности в еврозоне остаются неопределенными - Лагард
Ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по...    читать дальше
.
16 июля 2020 года 16:38
ЦБ допустил к размещению на российском рынке 14 выпусков бондов Казахстана
Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций республики Казахстан, следует из сообщения регулятора.

Параметры выпусков пока не раскрываются.

Ранее Национальный расчетный депозитарий (НРД)...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.