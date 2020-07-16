Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июля

16 июля. FINMARKET.RU -РФ с 17 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4132,77 (+14,32) руб./грамм; на серебро - 44,07 (+0,07) руб./грамм; на платину - 1893,94 (-2,19) руб./грамм; на палладий - 4525,29 (+27,39) руб./грамм.

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Совет директоров "Аэрофлота" на заседании утвердил новую стратегию группы до 2028 года, говорится в сообщении компании. Она предполагает, что парк группы к этому времени вырастет до 600 самолетов, из которых 235 будут отечественного производства. На конец мая парк всей... На конец мая парк всей... читать дальше

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Голландский пивоваренный концерн Heineken NV заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 оказала сильное негативное воздействие на выручку, объемы продаж и прибыль в первом полугодии. Согласно предварительным данным, органические продажи в январе-июне упали на 13,4%, выручка - на... читать дальше

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Банк России принял решение снизить с 17 июля 2020 года лимит на ежедневный объем операций "валютный своп" по продаже долларов США за рубли с расчетами "сегодня" с $5 млрд до $3 млрд, говорится в сообщении ЦБ. "В условиях стабильной ситуации на денежном и валютном рынках... "В условиях стабильной ситуации на денежном и валютном рынках... читать дальше

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Интерес туристов к пакетным экскурсионным турам резко вырос в первые две недели июля, туроператоры отмечают рост спроса на 60-100% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)... читать дальше

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Саудовская Аравия в мае снизила добычу нефти на 29,3% - до 8,486 млн б/с с 12,007 млн б/с в апреле, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). В годовом выражении показатель уменьшился на 12,2%. Объем экспорта Саудовской Аравией в... Объем экспорта Саудовской Аравией в... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации концерна "Россиум" серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-36479-R-002P и 4B02-02-36479-R-002P соответственно. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-36479-R-002P и 4B02-02-36479-R-002P соответственно. Параметры размещаемых облигаций будут... Параметры размещаемых облигаций будут... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга "Металлоинвеста" на уровне "BB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Рейтинг на уровне "ВВ+"... Рейтинг на уровне "ВВ+"... читать дальше

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Текущий год будет худшим для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Исследование, проведенное Ассоциацией ACCA и Институтом управленческого учета (IMA), показало, что мировая экономическая уверенность немного оправилась от рекордно низкого уровня в первом квартале... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2236 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,05 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 71,05 руб.,... читать дальше

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Объем входящих платежей в российской экономике с 6 по 10 июля снизился по отношению к расчетному "нормальному" уровню на 9,8% по сравнению с ростом на 4,9% в период с 29 июня по 3 июля, следует из материалов ЦБ РФ. "Отклонение вниз платежей без учета добычи, производства... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются вслед за падением китайского рынка акций, инвесторы также оценивают статданные из Китая и США. Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином снижает спрос инвесторов на акции и другие рисковые активы, пишет... Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином снижает спрос инвесторов на акции и другие рисковые активы, пишет... читать дальше

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Восстановление экономики находится на ранней стадии и остается неравномерным. ЕЦБ ожидает, что ВВП еврозоны продолжил сокращаться во втором квартале после падения на 3,6% в первом квартале в годовом выражении, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин... читать дальше

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Чистая прибыль американской Johnson & Johnson, крупнейшего мирового производителя медицинских товаров, во втором квартале упала на 35,3% - до $3,626 млрд, или $1,36 в расчете на акцию, по сравнению с $5,607 млрд, или $2,08 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого... читать дальше

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6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-454 на 22 млрд 497,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по... читать дальше

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Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций республики Казахстан, следует из сообщения регулятора. Параметры выпусков пока не раскрываются. Параметры выпусков пока не раскрываются. Ранее Национальный расчетный депозитарий (НРД)... Ранее Национальный расчетный депозитарий (НРД)... читать дальше

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