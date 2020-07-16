Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,1789 руб.

16 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1789 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,17 руб., максимальный - 10,2 руб. Было заключено 47 сделок. Объем торгов составил 190,59 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1742 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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