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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 июля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Безработица в Великобритании Июнь 2020
09:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Май 2020
09:45 Изменение потребительских цен во Франции Июнь 2020
11:00 Внешнеторговый баланс Италии Май 2020
12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Май 2020
14:45 Процентная ставка ЕЦБ Июль 2020
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 05 по 11 июля
15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Июль 2020
15:30 Объемы розничных продаж в США Июнь 2020
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 28 июня по 04 июля
17:00 Товарные запасы на складах США Май 2020
23:00 Объем спроса нерезидентов на американские активы Май 2020

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
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16 июля 2020 года 09:35
Инфляция в США должна ускориться до 2% для подъема ставок - глава ФРБ Филадельфии
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер не поддерживает повышение процентных ставок до тех пор, пока темпы роста потребительских цен в США не достигнут целевого уровня в 2%.

Он является голосующим членом Комитета по открытым рынкам...    читать дальше
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16 июля 2020 года 09:30
АФК "Система" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,35%, раскрыла размер выкупа по офертам
АФК "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля, одновременно компания провела выкуп по оферте...    читать дальше
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16 июля 2020 года 09:26
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 июля составили по Российской Федерации 2305,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2120,8 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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16 июля 2020 года 09:25
Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг, трейдеры оценивают последние экономические данные из Китая.

Статистика, опубликованная в Китае в четверг, указывает на неравномерность экономического восстановления в...    читать дальше
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16 июля 2020 года 09:20
Доллар слабо меняется к евро и иене
Курс доллара США в четверг демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и японской иене.

Евро торгуется утром около $1,1404 по сравнению с $1,1411 на закрытие предыдущих торгов.

Трейдеры ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ),...    читать дальше
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16 июля 2020 года 09:16
Число жертв коронавируса в мире превысило 584 тыс. - университет Хопкинса
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 584 тыс. 124 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 496, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее этот показатель составлял 5 тыс. 786.

Всего в мире с начала...    читать дальше
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16 июля 2020 года 09:07
ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-3-455 на 50 млрд рублей
6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-455 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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16 июля 2020 года 09:05
ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6% в годовом сравнении, промпроизводство снизилось на 1,3%
За первые шесть месяцев текущего года ВВП Китая из-за эпидемии коронавирусной инфекции снизился по сравнению с тем же периодом 2019 года на 1,6%, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР в четверг.

"По предварительным данным, ВВП в первом полугодии...    читать дальше
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16 июля 2020 года 08:57
ЕЦБ воздержится от расширения мер стимулирования на июльском заседании - прогноз
Европейский центральный банк (ЕЦБ), который в четверг проводит очередное заседание, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне и не станет вносить изменения в программу количественного смягчения.

При этом регулятор попытается не развеять надежды на то, что у...    читать дальше
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16 июля 2020 года 08:49
США не собираются немедленно вводить дополнительные санкции против "Северного потока 2"
Распространение на "Северный поток 2" ряда положений из закона CAATSA не означает немедленного введения санкций, подтвердили в среду в госдепе США.

"Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что...    читать дальше
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