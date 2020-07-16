16 июля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июнь 2020
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Май 2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Май 2020
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июль 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 июля
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июль 2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июнь 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 июня по 04 июля
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Май 2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2020
Это автоматическое сообщение.
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