ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,7998 руб.

16 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 70,7998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,77 коп.

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Потребительские цены во Франции в июне 2020 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,2% в годовом выражении после повышения на 0,4% в мае, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца цены... читать дальше

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Рынок акций РФ утром в четверг просел в начале торгов вслед за фондовой Азией и на фоне коррекции нефти после роста накануне на новостях по поводу исследования вакцины от коронавируса, ранних признаках улучшения деловой активности в США, согласования объемов добычи ОПЕК+ с... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,35/71,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи...

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АО "Позитив Текнолоджиз" планирует 29-30 июля выйти на долговой рынок с дебютным выпуском облигаций объемом 500 млн рублей, сообщил Rusbonds организатор предстоящей сделки - "Иволга Капитал". Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке на... Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке на... читать дальше

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Общий объем производства ПАО "Полюс" (крупнейшая российская золотодобывающая компания) во 2-м квартале 2020 года составил 690 тыс. унций золота, сообщила компания. Это на 1% больше результата соответствующего периода прошлого года и на 16% - января-марта текущего.... Это на 1% больше результата соответствующего периода прошлого года и на 16% - января-марта текущего.... читать дальше

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Число новых заявок на пособие по безработице в Великобритании в июне снизилось. По данным Национального статистического управления (ONS), количество новых заявок уменьшилось на 28,1 тыс. В мае рост составил 566,4 тыс., тогда как первоначально сообщалось об увеличении на 528,9... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер не поддерживает повышение процентных ставок до тех пор, пока темпы роста потребительских цен в США не достигнут целевого уровня в 2%. Он является голосующим членом Комитета по открытым рынкам... Он является голосующим членом Комитета по открытым рынкам... читать дальше

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АФК "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,35% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля, одновременно компания провела выкуп по оферте... Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля, одновременно компания провела выкуп по оферте... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 июля составили по Российской Федерации 2305,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2120,8 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг, трейдеры оценивают последние экономические данные из Китая. Статистика, опубликованная в Китае в четверг, указывает на неравномерность экономического восстановления в... Статистика, опубликованная в Китае в четверг, указывает на неравномерность экономического восстановления в... читать дальше

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Курс доллара США в четверг демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и японской иене. Евро торгуется утром около $1,1404 по сравнению с $1,1411 на закрытие предыдущих торгов. Евро торгуется утром около $1,1404 по сравнению с $1,1411 на закрытие предыдущих торгов. Трейдеры ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ),... Трейдеры ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ),... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 584 тыс. 124 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 496, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Днем ранее этот показатель составлял 5 тыс. 786. Днем ранее этот показатель составлял 5 тыс. 786. Всего в мире с начала... Всего в мире с начала... читать дальше

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6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-455 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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За первые шесть месяцев текущего года ВВП Китая из-за эпидемии коронавирусной инфекции снизился по сравнению с тем же периодом 2019 года на 1,6%, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР в четверг. "По предварительным данным, ВВП в первом полугодии... "По предварительным данным, ВВП в первом полугодии... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ), который в четверг проводит очередное заседание, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне и не станет вносить изменения в программу количественного смягчения. При этом регулятор попытается не развеять надежды на то, что у... При этом регулятор попытается не развеять надежды на то, что у... читать дальше

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Распространение на "Северный поток 2" ряда положений из закона CAATSA не означает немедленного введения санкций, подтвердили в среду в госдепе США. "Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что... "Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что... читать дальше

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