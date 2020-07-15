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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 3 июля по 10 июля на 7493 тыс. баррелей, бензина - упали на 3147 тыс. баррелей
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15 июля 2020 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 3 июля по 10 июля на 7493 тыс. баррелей, бензина - упали на 3147 тыс. баррелей
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15 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7493 тыс. баррелей - до 531,688 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3147 тыс. баррелей и составили 248,535 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 453 тыс. баррелей, достигнув 176,809 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 250 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1300 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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