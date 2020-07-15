Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,8697 руб.

15 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8697 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,65 руб., максимальный - 71,1075 руб. Было заключено 12139 сделок. Объем торгов составил 40177,68 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,9975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.