Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 июля

15 июля. FINMARKET.RU -РФ с 16 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4118,45 (+6,33) руб./грамм; на серебро - 44 (+0,79) руб./грамм; на платину - 1896,13 (+14,09) руб./грамм; на палладий - 4497,9 (-36,83) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,37 пункта (0,123%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2747,91 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43446,885 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 377,355 млрд руб., или на...

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АФК "Система" установила объем размещения 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Выкуп облигаций серий 001P-06 и 001P-09 будет осуществляться в полном объеме заявок (10 млрд рублей)... Выкуп облигаций серий 001P-06 и 001P-09 будет осуществляться в полном объеме заявок (10 млрд рублей)... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2723 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,1219 руб. Минимальный курс евро составил 80,6425 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,6425 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8912 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1342 руб. Минимальный курс юаня составил 10,1061 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,1061 руб., максимальный -... читать дальше

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На 1 июля 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате по сведениям, представленным организациями, составила 2 млрд 194,2 млн рублей (снижение за июнь на 221,7 млн рублей, или на 9,2%), свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей... Из общей... читать дальше

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За период с 7 по 13 июля инфляция в России замедлилась до 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (30 июня по 6 июля 2020 г.) инфляция составляла 0,3%. С начала июля текущего года потребительские цены выросли на... С начала июля текущего года потребительские цены выросли на... читать дальше

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Снижение мирового спроса на нефть сократилось с пиковых 25 млн б/с в апреле до 10 млн б/с в июне, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания JMMC. "Мы видим, что рынок и спрос восстанавливаются: если в апреле снижение спроса... "Мы видим, что рынок и спрос восстанавливаются: если в апреле снижение спроса... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений) на фоне... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений) на фоне... читать дальше

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Банк России рассматривает возможность дифференциации регулирования кредитного риска для дестимулирования кредитования банками субъектов РФ и муниципальных образований с низкой долговой устойчивостью, следует из ответов ЦБ на вопросы депутатов "Единой России" по итогам отчета... читать дальше

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Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России с начала действия режима самоизоляции снизилось на 3,2%, сообщил замминистра энергетики Юрий Маневич на энергетическом форуме "Российская электроэнергетика. Преодоление последствий пандемии" в рамках Недели российского... читать дальше

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Чистая прибыль АО "СУЭК" по МСФО в 1-м полугодии 2020 г. упала в 4,2 раза (год к году) до $132 млн, следует из отчета компании. EBITDA по итогам шести месяцев составила $1,1 млн (-9%), сообщила компания. EBITDA по итогам шести месяцев составила $1,1 млн (-9%), сообщила компания. Выручка за период снизилась до $3,3 млрд (-16%).... Выручка за период снизилась до $3,3 млрд (-16%).... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на самое существенное снижение запасов нефти в стране в текущем году. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн... читать дальше

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Россия может возобновить обсуждение вопроса о снижении порога беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли не ранее четвертого квартала текущего года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией Минфина. Евразийская экономическая комиссия... Евразийская экономическая комиссия... читать дальше

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АО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) утвердило программу облигаций серии ПБО-001Р объемом 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. В обращении находится биржевой... В обращении находится биржевой... читать дальше

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