Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,1239 руб.

15 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1239 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,108 руб., максимальный - 10,3749 руб. Было заключено 49 сделок. Объем торгов составил 286,92 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,124 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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