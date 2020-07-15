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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2%
В июне потребительские цены в РФ повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение цен на 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2%
 
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Темпы роста заработной платы в РФ по сравнению с прошлым годом замедлились в два раза, пишут "Известия" с ссылкой на исследование компании HeadHunter. Однако динамика всё равно остается положительной - 3% для линейных руководителей, ведущих и...
 
Пенсионным фондам предложат возмещать потерянный инвестдоход
Минтруд разрабатывает поправки к законам "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии", которые предполагают обязательное возвращение застрахованным лицам потерянного инвестдохода в...
 
Индустрия фитнеса может потерять до 70% клубов
Более 5 тыс. представителей крупных федеральных фитнес-компаний, региональных сетей и фитнес-тренеров подписали петицию. Еще в марте Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после...
 
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15 июля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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15 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Июнь 2020
09:00 Изменение цен производителей в Великобритании Июнь 2020
12:00 Изменение потребительских цен в Италии Июнь 2020
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Июнь 2020
15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Июль 2020
16:15 Промышленное производство в США Июнь 2020
17:00 Процентная ставка Банка Канады Июль 2020
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 04 по 10 июля

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
15 июля 2020 года 12:19
Годовая дефляция в Италии в июле осталась на уровне 0,2%
Потребительские цены в Италии в июне 2020 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июню 2019 года снизились на 0,2%, как и месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с маем текущего года цены...    читать дальше
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15 июля 2020 года 12:18
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 70,7998 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 70,7998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,77 коп.

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15 июля 2020 года 12:18
ЦБ РФ установил курс евро с 16 июля в размере 80,8392 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 80,8392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,62 коп.

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15 июля 2020 года 12:18
"Эксперт РА" присвоило облигациям Ярославской области на 4 млрд руб. рейтинг на уровне "ruВВВ+"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Ярославской области серии 35018 со сроком обращения чуть менее 6 лет объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные...    читать дальше
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15 июля 2020 года 12:11
Минфин готов смягчить требования к доле ФНБ в бюджете инвестпроекта
Минфин РФ в очередной раз пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.

Проект поправок в Бюджетный кодекс (БК) РФ об инвестировании средств ФНБ по достижении его ликвидными средствами...    читать дальше
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15 июля 2020 года 12:03
Во 2-м квартале группа НЛМК снизила выплавку стали на 8%, продажи упали на 3%
Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") во 2-м квартале 2020 года произвела (с учетом продаж совместного предприятия NBH) 3,855 млн тонн стали, что на 8% ниже показателя за 1-й квартал, сообщила компания.

В годовом сравнении...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:57
ВТБ разместит 15 июля однодневные бонды серии КС-3-453 на 50 млрд руб. по цене 99,989% от номинала
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-453 объемом 50 млрд рублей по цене 99,989% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,03% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:56
Европейские фондовые индексы растут в среду
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в среду. Рынки растут на сообщениях о положительных результатах ранней стадии исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской Moderna.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:53
Квартальная выручка Burberry упала почти в 2 раза
Сопоставимые продажи британской Burberry Group Plc, одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в первом квартале текущего финансового года упали на 45% относительно того же периода прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики, опрошенные...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 июля составил 70,7998 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,7998 руб. По...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:45
Доллар подешевел на 33 копейки
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 32,77 коп. и составил 70,7998 руб....    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:45
"Эксперт РА" присвоило бондам ОГК-2 на 5 млрд рублей рейтинг на уровне "ruAА+"
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 6-летним биржевым облигациям "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAА+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:37
Количество заявок на автокредиты почти вернулось на "докарантинный" уровень - обзор
В июне 2020 года было подано 567,3 тыс. заявок на автокредиты или 97% от уровня марта текущего года. Таким образом, количество заявок на покупку авто в кредит фактически вернулось на "докарантинный" уровень, отмечает в своем обзоре Национальное бюро кредитных историй...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:29
Безработица в США может снизиться до 4,5% к концу года - глава ФРБ Сент-Луиса
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил о перспективах уверенного экономического восстановления и снижения уровня безработицы до 4,5% в ближайшие полгода, пишет The Wall Street Journal.

"Если те, кто определяет себя как...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:28
АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 6,40-6,50%
АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,40-6,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне...    читать дальше
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15 июля 2020 года 11:21
За сутки в РФ выявлено 6,42 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6422 случаев в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1708 (26,6%) без клинических проявлений, умерли за сутки 156 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Нарастающим...    читать дальше
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