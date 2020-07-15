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Потребительские цены в Италии в июне 2020 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июню 2019 года снизились на 0,2%, как и месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с маем текущего года цены... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 70,7998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 80,8392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,62 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Ярославской области серии 35018 со сроком обращения чуть менее 6 лет объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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Минфин РФ в очередной раз пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах. Проект поправок в Бюджетный кодекс (БК) РФ об инвестировании средств ФНБ по достижении его ликвидными средствами... Проект поправок в Бюджетный кодекс (БК) РФ об инвестировании средств ФНБ по достижении его ликвидными средствами... читать дальше

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Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") во 2-м квартале 2020 года произвела (с учетом продаж совместного предприятия NBH) 3,855 млн тонн стали, что на 8% ниже показателя за 1-й квартал, сообщила компания. В годовом сравнении... В годовом сравнении... читать дальше

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5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-453 объемом 50 млрд рублей по цене 99,989% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,03% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,03% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в среду. Рынки растут на сообщениях о положительных результатах ранней стадии исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской Moderna. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше

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Сопоставимые продажи британской Burberry Group Plc, одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в первом квартале текущего финансового года упали на 45% относительно того же периода прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики, опрошенные... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,7998 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 32,77 коп. и составил 70,7998 руб.... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 6-летним биржевым облигациям "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAА+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены... По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше

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В июне 2020 года было подано 567,3 тыс. заявок на автокредиты или 97% от уровня марта текущего года. Таким образом, количество заявок на покупку авто в кредит фактически вернулось на "докарантинный" уровень, отмечает в своем обзоре Национальное бюро кредитных историй... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил о перспективах уверенного экономического восстановления и снижения уровня безработицы до 4,5% в ближайшие полгода, пишет The Wall Street Journal. "Если те, кто определяет себя как... "Если те, кто определяет себя как... читать дальше

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АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,40-6,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне... Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6422 случаев в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1708 (26,6%) без клинических проявлений, умерли за сутки 156 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. Нарастающим... Нарастающим... читать дальше

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