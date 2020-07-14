Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1286 руб.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1286 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,8325 руб., максимальный - 71,345 руб. К этому времени было заключено 38223 сделки. Объем торгов составил 173977,47 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,0475 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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