Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1353 руб.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1353 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,104 руб., максимальный - 10,1582 руб. Было заключено 206 сделок. Объем торгов составил 399,82 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1325 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.